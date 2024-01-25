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Almanya, Türkiye'nin ihracatında başı çekiyor - Son Dakika
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Almanya, Türkiye'nin ihracatında başı çekiyor

Almanya, geçen yıl 21 milyar 94 milyon dolarla Türkiye'nin ihracatında başı çekerken, bu rakamın 2024'te 22-23 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara çıktı. Almanya'ya en fazla ihracat İstanbullu şirketler tarafından gerçekleştirilirken, otomotiv endüstrisi en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Almanya, Türkiye\'nin ihracatında başı çekiyor
25.01.2024 - 11:15,
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Almanya, geçen yıl 21 milyar 94 milyon dolarla Türkiye'nin ihracatında başı çekerken, bu rakamın 2024'te 22-23 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 254 milyar 169 milyon 748 bin dolardan 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara çıktı.

Türkiye, geçen sene en fazla dış satımı 21 milyar 94 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. En fazla ihracat yapılan ülkelerde Almanya'yı ABD, Irak, İngiltere ve İtalya takip etti.

Geçen yıl Türkiye'den ABD'ye 14,8 milyar dolar, Irak'a 12,8 milyar dolar, İngiltere'ye 12,4 milyar dolar, İtalya'ya ise 12 milyar 279 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Fransa, Rusya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya oldu.

En fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti

Almanya'ya en fazla ihracat 7 milyar 747 milyon dolar ile İstanbullu şirketler tarafından yapıldı.

En fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak ise otomotiv endüstrisi öne çıktı. Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya dış satımı geçen yıl 4 milyar 854 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotivi 3 milyar 50 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 649 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 353 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 278 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

"Avrupa, Türkiye için en büyük ve alternatifi olmayan bir pazar"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyet'in ikinci 100 yılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarını belirterek, bu hedef doğrultusunda bir yandan alternatif pazarlara yönelirken diğer taraftan mevcutlardaki payları artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'nın Türkiye için en büyük ve alternatifi olmayan bir pazar olduğuna işaret eden Gültepe, 2023 yılında toplam ihracatın yüzde 41'inin AB ülkelerine gerçekleştirildiğini aktardı.

120 bin ihracatçıdan 20 bini Almanya ile ticaret yapıyor

Mustafa Gültepe, yıllık 1,5 trilyon dolar civarında ithalatı bulunan Almanya'da potansiyelin çok daha yüksek olduğunu kaydederek, her şeyden önce Almanya pazarını yakından tanıdıklarını ve Türkiye'den ne beklediklerini bildiklerini anlattı.

Ülke genelindeki 120 bin ihracatçıdan 20 bininin Almanya ile ticaret yaptığını dile getiren Gültepe, "Bu tablo her 6 ihracatçımızdan birinin Almanya ile çalıştığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Gültepe, Almanya'ya ihracatta yaklaşık otomotiv sektörünün ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, hazır giyim, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik ve kimya sektörlerinin öne çıktığına ifade etti.

İlk 5'teki bu sektörlere ilave olarak özellikle makine, çelik ve tekstil gibi sektörlerin de ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Gültepe, "Almanya pazarına yönelik projelerle tüm sektörlerimizin bu ülkeye ihracat potansiyelini maksimum düzeye çıkarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı için 267 milyar dolarlık ihracat öngörüldüğünü belirterek, "Biz de yıla 267 milyar dolar ihracat hedefiyle başladık. Hedefe ulaşmamızda Almanya'ya ihracat performansımız önemli rol oynayacak. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomilerle birlikte Almanya ekonomisinde de canlanma bekliyoruz. Almanya'ya ihracatımızı bu yıl 22-23 milyar dolar düzeyinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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