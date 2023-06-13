Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Gramı 1.495 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Gramı 1.495 lira seviyesinden işlem görüyor

13.06.2023 11:07

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir ettiğini belirtiyor. Enflasyon verileri ve yarınki para politikası kararlarından alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceği kaydediliyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.495 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.460 lira, Cumhuriyet altını da 9.930 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.957 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamaların güçlendiğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Analistler, piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerileyeceği beklentisinin öne çıktığını aktararak, bugün açıklanacak enflasyon verisinin ve yarınki para politikası kararlarından alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti. Bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa'da ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Gramı 1.495 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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