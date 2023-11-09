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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi

09.11.2023 17:01

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 768 bin lira, en yüksek 1 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,6 artışla 1 milyon 829 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3 BİN 3 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP)altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 352 milyon 717 bin 812,62 lira, işlem miktarı ise 3.003,61 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 161 milyon 999 bin 374,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.800.000,001.697,90

En Düşük1.768.000,001.928,80

En Yüksek1.832.000,001.994,00

Kapanış1.829.500,001.993,45

Ağırlıklı Ortalama1.782.638,831.946,26

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.352.717.812,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.003,61

Toplam İşlem Adedi91
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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