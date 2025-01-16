Altın Liderler Ödül Töreni Başladı

Ekonomi

Altın Liderler Ödül Töreni'nde 'Türkiye'nin En Beğenilen Finans Liderleri' ödüllerini aldı

İSTANBUL - Altın Lider Ödülleri CFO gala gecesinde, finans sektörünün en beğenilen liderleri ödüllerine kavuştu.

İş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Lider Ödülleri'nin 4'üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buluyor. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye'de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su bu hafta başarılarını Altın Lider Ödülleri ile taçlandırıyor. 4 günlük program çerçevesinde dün akşam Türkiye'nin En Beğenilen CFO'ları Altın Lider Ödüllerine kavuştu.

Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları 'anlamlı izleri' destekliyoruz" dedi.

Ödül törenine ilişkin de bilgi veren Seda Mızraklı Ferik, "Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri 'ismini açık uçlu olarak yazarak' ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması sebebi, dört gece arka arkaya düzenlenen "kırmızı halı" temalı büyülü gala geceleri sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Arçelik CFO'su Belma Topaloğlu Ünlüyıldız ödül töreninde yaptığı açıklamada, "2024 Türkiye'nin en beğenilen CFO'su arasında yer aldım. CFO'luk belirsizlik ortamında daha da zorlaşıyor. Yapay zeka teknolojilerine adapte olmaya çalışıyoruz, dijital dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. İyi bir ekiple bu zorlu süreci yönetiyoruz. Arçelik Türkiye olarak ürünlerimizin satışlarını, satış sonrası servis hizmetlerinin tamamını Türkiye'de biz üstleniyoruz. Büyük bir ekosistemi büyük bir ekiple yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOTON Mali İşler Direktörü Mert Güneş Sönmezsoy da Ekonomik koşulların, rekabetçi ortamın vermiş olduğu zorluklardan dolayı daha da bazı işler zor oluyor. KOTON global bir şirket, 50'ye yakın ülkede faaliyet gösteriyoruz. Her ülkenin dinamiği farklı her sene farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Başarılı bir ekip ile bu zorlukların altından kalkıp sürdürülebilir şekilde büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.

Bahçesehir Koleji Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak ise "Anlamlı bir gecede bir araya geldik. Bahçeşehir Koleji olarak 30'uncu kuruluş yıl dönümümüzü kutladık. Mali işler ekibi olarak Bahçeşehir Koleji'nde hizmet kalitesini artırıcı, koşulları iyileştirici planlamaları sürdürülebilir şekilde sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Finansal ve mali olarak zorlu süreçler yaşansa da ekibin etkin çalışması ile birlikte başarılar elde edildi. 2024 güzel bir sene oldu, 2025 yılının daha güzel olacağını umuyorum" diye konuştu.

Altın Lider Ödülleri Platformu her sene büyüyerek yeni katılım rekorları kırıyor

Yapılan açıklamaya göre, daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan 'Altın Liderler Ödül Platformu'na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.

Altın Lider Ödülleri platformuna bu sene 862 CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 859 CMO (Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 851 CFO (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ve 1085 CEO ismi açık uçlu yazılarak önerildi.

15 Ocak akşamı Raffles İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su Altın Lider ödülüne kavuştu.

Kırmızı Halı konseptinde hazırlanan Gala Gecesinde Finans dünyasının en beğenilen liderleri önce sahnede teker teker ödüllerini alarak 'başarılarının sırlarını' izleyenlerle paylaştı. Ardından Ziynet Sali'nin şarkıları eşliğinde başarılarını kutladı.

"Altın Liderlerden Başarının Sırları" geçen ay "En Çok Satan" iş kitabı oldu

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO'ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı 'Altın Liderlerden Başarının Sırları' kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına büyük bir değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.

2024 Altın Lider Ödülü Kazanan Finans Liderleri - CFO'lar

Ahmet Ersöz - BAYMAK - CFO

Ahmet Karabudak - ATASUN OPTİK - CFO

Aslı Yılmaz Aracıoğlu - METRO - CFO

Barbara Hagen - ARAS KARGO - CFO

Barış Alpay - DOĞUŞ HOLDİNG - CFO

Barış Kökoğlu - BORUSAN HOLDİNG - Grup CFO

Batur Asmazoğlu - İNCİ - CFO

Bedri Oğuz - HAVER FARMA - CFO

Belma Topaloğlu Ünlüyıldız - ARÇELİK - CFO

Bilge Gerek Özlemiş - HD HOLDİNG - CFO

Bora Çermikli - EKSİM HOLDİNG - Grup CFO

Burak Berber - PETROL OFİSİ - CFO

Burak Onur - ÇALIK - CFO

Burcu Ataş - SAVOLA - CFO

Devrim Çağlar Sönmeztürk - BIG CHEFS - CFO

Didem Kaman - OPET - CFO

Emre Saylan - TEI - Finans ve Tedarik Başkan Yardımcısı

Ertan Dereköylü - NTT DATA - CFO

Gökçe Uzun - JW MARRIOTT - Finans Direktörü

Gökhan Ünüvar - YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG - Grup CFO - Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Görkem Altınköprü - DÜRÜMLE - CFO

Gül Ertuğ - FORD OTOSAN - Finans ve Muhasebe Lideri, CFO

Gülbin Uzuner Bekit - AKFEN - CFO

Hakan Ilgar - SECURITAS - Ülke Kontrolörü, Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Bilginturan - KİĞILI - CFO

Hana Jalel Milesi - VODAFONE - CFO ve İcra Komitesi Üyesi

Kerim Kıvanç Aksoy - HUMMEL - CFO Türkiye ve Güney Bölgesi

Koray Tulgar - TOSYALI - CFO

Mazlum Yıldırım - LCWAİKİKİ - Genel Müdür Yardımcısı

Mert Güneş Sönmezsoy - KOTON - Mali İşler Direktörü

Mert Yaycıoğlu - ENERJİSA ÜRETİM - CFO

Murat Şeker - THY - CFO & Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Günbulut - SANKO - CFO

Mustafa Koçak - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - Bahçesehir Koleji Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı

Özgür Tokgöz Altun - BOYNER - Grup CFO & İcra Kurulu Üyesi

Özlem Yeşildere - MEY DIAGEO - Unlu&Co Finans ve Dijital Dönüşüm Direktörü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkanı

Polat Şen - KOÇ HOLDİNG - Grup CFO

Sabri Tütüncü - KİBAR - CFO

Sait Uçman - AK GIDA - CFO

Sevengül Karadağ - CARREFOURSA - CFO

Sevil Tanrıdağlı - YEMEKSEPETİ - CFO

Seyfi Sarıçam - KARADENİZ HOLDİNG - Grup CFO

Sibel Yücel - YVES ROCHER - Finans ve Lojistik Direktörü, CFO

Teymur Abasguliyev - SOCAR TÜRKİYE - Grup CFO, Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit Kocagil - TEKNOSA - CFO

Umut Özkul - ASTRAZENECA - CFO

Veysi Küçük - AKKÖK - CFO

Yasin Külahçı - KALKINMA BANKASI - Finans, Strateji ve İK Direktörü

Yeliz Kalafat - INSIDER - CFO

Zeynep Bozkurt - BURGAN BANK - CEO Yardımcısı, CFO, Yönetim Kurulu Üyesi