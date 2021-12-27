Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?

Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 27 Aralık 2021 itibariyle 640,9 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.
Gram altın alış: 640,9
Gram altın satış: 641,5
Çeyrek altın alış: 1.025,9
Çeyrek altın satış: 1.051,6
Yarım altın alış: 2.051,9
Yarım altın satış: 2.103,2
Tam altın alış: 4.103,8
Tam altın satış: 4.193,5
Merkez Bankası Rezervleri
Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.
Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.
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