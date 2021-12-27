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Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL? - Son Dakika

Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?

27.12.2021 08:38
Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?

Güne yükselişle başlayan gram altının satış fiyatı 641,5'tir. Gram altın fiyatındaki artış devam ediyor mu? 27 Aralık itibariyle altının onsu 1.809,6'den işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise günün ilk saatlerinde 640,9 lira seviyelerinde. İşte altın fiyatlarındaki son durum.

Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 27 Aralık 2021 itibariyle 640,9 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 640,9

Gram altın satış: 641,5

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.025,9

Çeyrek altın satış: 1.051,6

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.051,9

Yarım altın satış: 2.103,2

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.103,8

Tam altın satış: 4.193,5

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

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Ekonomi, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL? - Son Dakika Ekonomi


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