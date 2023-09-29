Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:54

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.654 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurunda yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.643 liradan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının ABD'de enflasyona dair endişeleri canlı tuttuğunu ifade etti.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurunda yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.643 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.654 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altında 2.775 liradan, cumhuriyet altını ise 11.407 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,45 artışla 1.873 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının ABD'de enflasyona dair endişeleri canlı tuttuğunu ifade etti. Bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek tutmasına neden olduğunu belirten analistler, yüksek faiz ortamının altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarını baskılayacağını söyledi.

ONS ALTINDA 1.890 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların destek, 1.890 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti
11:56 Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu
11:47 Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Dilan Polat'ın hesabı hacklendi
11:43 Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor
11:45 Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü
11:37 Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti
11:35 Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak
11:29 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti
11:21 Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
11:05 Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 12:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement