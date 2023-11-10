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Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10.11.2023 10:40

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.795 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 primle 1.791 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.795 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.060 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha 'şahin' olması nedeniyle emtia piyasasındaki fiyatlamalarda oynaklığın arttığını belirtti. Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü seyrini sürdürüyor. Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.960 ve 1.980 doların direnç, 1.940 ve 1.920 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.795 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 primle 1.791 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.795 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.060 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olması nedeniyle emtia piyasasındaki fiyatlamalarda oynaklığın arttığını belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü seyrini sürdürüyor.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.960 ve 1.980 doların direnç, 1.940 ve 1.920 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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