Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1.807 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.816 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, cumhuriyet altını 12.210 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 primle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞLARINI SONA ERDİRMESİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.