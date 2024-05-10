Altın son iki haftanın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Altın son iki haftanın en yüksek seviyesinde

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 primle 2 bin 433 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 1,1 yükselişle başlamasının saat 10.10 itibarıyla 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle şu sıralarda yüzde 1,0 primle 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

10.05.2024 10:33  Güncelleme: 11:13
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 primle 2 bin 433 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 1,1 yükselişle başlamasının saat 10.10 itibarıyla 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle şu sıralarda yüzde 1,0 primle 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

DÜN TAHVİL PİYASALARINDA ALIŞ AĞIRLIKLI BİR SEYİR İZLENDİ

Dün tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye geriledi. ABD'de dün ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

FED YETKİLİLERİ GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİLERİ ÖNCESİ TEMKİNLİ DURUŞLARINI KORUYOR

Analistler, Fed yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını koruduğunun altını çizerek, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesinin Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılmasının beklendiğini dile getirdi.

Altın son iki haftanın en yüksek seviyesinde
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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