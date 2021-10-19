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Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya düşürdü - Son Dakika

Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya düşürdü

19.10.2021 15:25

Altındaki tırmanış dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğini de etkiledi. Gramın 530 TL'lere yükselmesi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya azaldı.

Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu. Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya azalttı

"MÜŞTERİLER KÜLÇE ALTIN TERCİH EDİYOR"

Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, "Altın fiyatlarında şu an dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80'i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor" dedi.

Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya azalttı

"TALEP YARI YARIYA AZALDI"

Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığına dikkat çeken Tonyalı, "Altın yükseldikçe arz talep olayı da azalıyor. Hasır bilezik Trabzon'un medar-ı iftarı yani dünyada tek üretilen yer Trabzon. Değer bazında altının yükselmesiyle birlikte hasır bilezik yaptıranların sayısı yüzde 50 azaldı diyebilirim. Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL'den başlayıp 70-80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 5-10 sene önce altın fiyatının düşük olmasından ötürü kuyumcuya gelenlerin çoğu mutlaka hasır bilezik alırdı. Şimdi hasır bileziğe verdiği para ile düğün ağırlığını yapabiliyor, dolayısıyla talep azaldı" diye konuştu.

Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya azalttı

"BİR ARAP TURİST 100 AVRUPALI TURİSTTEN DAHA İYİ"

Yöreye yaz aylarında gelen Arap turistlerin ülkelerine dönmeleri ile müşterilerinin de azaldığına dikkat çeken Tonyalı, bir Arap turistin 100 Avrupalı turistten daha iyi olduğunu kaydetti. Tonyalı, "İki yıldır Arap turistler pandemiden dolayı pek gelmedi. Arap turistlerin altına merakı daha fazla. Bu yaz geldiler, şükürler olsun onlara bir şeyler sattık. Onların gelmesi ülkemiz için esnaf için çok önemli. Avrupa ülkesinden 100 tane turist geleceğine 1 tane Arap turist gelmesi bizim için çok daha iyi" şeklinde konuştu.

Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya düşürdü
Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya düşürdü

Türk Lirası, Trabzon, Altın, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altının yükselişi Trabzon hasırına talebi yarı yarıya düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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