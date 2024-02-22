Altıntaş Zafer OSB Genişleme Bölgesi İmar Planı ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt İhalesi Yapıldı

Ekonomi

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Genişleme Bölgesi imar planı ve jeolojik-jeoteknik etüt ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Zafer OSB genişleme sahasında yapılacak ön tahsisler için ilk adım atıldı. Vali Musa Işın'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda genişleme bölgesinde yapılacak olan altyapı hazırlıkları ve ön tahsisler için ilk planlamalar tamamlandı.

Toplantıda, genişleme bölgesinde yapılacak olan altyapı hazırlıkları ve ön tahsisler için imar planı hazırlanması işi ve genişleme bölgesi jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işi ihale edildi. Sondaj açılması işi için fiyat teklifleri değerlendirilirken, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için de çalışma hazırlanacağı belirtildi.

Altıntaş Zafer OSB'de oluşturulacak sosyal yaşam alanlarının da değerlendirildiği toplantıda, led armütür alımı, fiber kablo döşenmesi, Kızılay Bölge Deposu, Jandarma Karakolu, otel, restoran, spor alanları, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu, iş yerleri ve tır parkı gibi tesislerin kurulması da kararlaştırıldı.

Altıntaş Zafer OSB'nin 13 bin 130 dekar büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacağını belirten Vali Musa Işın, öncelikli hedeflerinin Yeşil Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi için belirlenen kriterlerin yılsonuna dek sağlanacağına dikkat çeken Vali Işın, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretimin Kütahya'ya değer katacağını kaydetti.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Esin Argat, Mücahit Eracar, Selman Hatipoğlu ve Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz katıldı. - KÜTAHYA