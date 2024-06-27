ALTSO Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

ALTSO Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile bir araya gelerek emlak ve inşaat sektörlerinin sorunlarını görüşüp çözüm önerilerini değerlendirdi. Erdem, ikametgah sorununun Alanya'da 70 sektörü etkilediğini belirterek, sorunu gerekli mercilere ilettiklerini ve Kaya'nın konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını ifade etti. Erdem, her kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileriyle iş insanlarının sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

27.06.2024 16:35
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununun çözüme kavuşması için çalışmaya devam ediyor. Başkan Erdem bugün de, Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile emlak ve inşaat sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, emlak ve inşaat sektörlerinin sorunları görüşülüp, çözüm önerileri değerlendirildi.

Başkan Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alanya'mızda emlak ve inşaat sektörleri başta olmak üzere toplamda 70 sektörü yakından ilgilendiren ikametgah sorununun çözümü için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda gerekli mercilere sorunları ilettiklerini aktaran Erdem, Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın iş insanlarının görüşlerini tek tek aldığını ve konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bir kez daha taşıyacağını ifade etti. Erdem, "Antalya Milletvekilimiz Aykut Kaya'ya ve toplantının gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle Cumhuriyet halk Partisi İlçe Başkanımız Bülent Kandemir'e çok teşekkür ediyorum. Alanya'mız için hayati öneme haiz bu meselenin Gazi Meclisimizin gündeminde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ALTSO olarak Alanya'mızın tüm dinamikleri ile el ele vererek hiçbir ayrıcalık oluşturmadan her kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri görüşmeye, iş insanlarımızın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ALTSO Başkanı Eray Erdem, ikametgah sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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