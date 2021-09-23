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"Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız" - Son Dakika

"Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız"

23.09.2021 15:00

Siemens Türkiye, 165. yılı dolayısıyla sanal ortamda Dijital Zirve etkinliği düzenledi.

Siemens Türkiye, 165. yılı dolayısıyla sanal ortamda Dijital Zirve etkinliği düzenledi. #Gelecekiçinbugünüdönüştürüyoruz mottosu ile düzenlenen zirvede Siemens global ve Türkiye organizasyonundan üst düzey yöneticiler, Türkiye'de kendi sektörlerinin önde gelen temsilcileri ve farklı alanlardan profesyoneller bir araya geldi. Karbon nötr hedefiyle düzenlenen zirve kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışında bulunuldu.

Siemens, Türkiye'deki 165'inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenledi. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ile Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel'in ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Siemens Teknoloji ve Stratejiden Sorumlu Başkanı Peter Körte ve Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt katılım gösterdi.

'Karbon nötr' hedefiyle düzenlenen Siemens Türkiye'nin Dijital Zirve etkinliği kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışında bulunuldu. Yapılan fidan bağışı ile Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Siemens Türkiye Hatıra Ormanı oluşturulacak.

"GELECEK İÇİN BUGÜNÜ DÖNÜŞTÜRME"

Dijital Zirve'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "165 yılda ülkemizde ve dünyada birçok değişime tanıklık ettik. Bu başarımızın ardında elbette çok sayıda neden var. Bu nedenlerden en önemlisi, 'Gelecek için Bugünü Dönüştürme' yaklaşımımız. Bu doğrultuda ilerlerken en önemli desteği teknolojiden alıyoruz. Yeni stratejimiz DEGREE ise sürdürülebilirlik üzerine inşa edildi" diye konuştu.

"YENİ BÜYÜME STRATEJİMİZLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞIMIZI NETLEŞTİRDİK"

Şirketin yeni büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirdiği DEGREE çerçevesi karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olmak üzere 6 önceliği kapsıyor. Yeni büyüme stratejileriyle sürdürülebilirlik odağını netleştirdiklerini aktaran Gelis, "DEGREE aynı zamanda çok sayıda farklı hedefler içeriyor. Örneğin şirkette çalışanların uzun vadeli istihdamını güvence altına almak; kapsayıcılığı, saygıyı ve eşit muameleyi teşvik etmek gibi. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız için eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital teknolojiler kadınların iş dünyasına katılımı için fırsat da sunuyor" dedi.

Gelis, dünyada ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları, sel, kuraklık gibi doğal afetlere de dikkat çekerek, "Yalnızca bu tür felaketler yaşandığında harekete geçmek çözüm değil. Bunları engelleyecek, doğaya saygılı ve doğru uygulamalara uzun vadeli bir bağlılık gerekli. Bizden sonraki nesillere bir enkaz değil, yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKECE GÜÇLÜ BİR POTANSİYELİMİZ VAR"

Türkiye'nin sahip olduğu güçlü potansiyele vurgu yapan Gelis, "Siemens Türkiye olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle, gelecek için bugünü dönüştürüyoruz. 165 yıldır olduğu gibi teknolojiyi faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. 'Amacı olan teknoloji' üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız. Dijital dönüşüm, başarının anahtarını sadece gelişmiş teknolojilerle sunmuyor, dünyamızı daha iyi bir yere dönüştürecek fırsatları keşfetmemizi istiyor. Yeniliği ve yeni bakış açılarını korkmadan benimsemek için bizi teşvik ediyor" diye konuştu.

AR-GE BÜTÇESİ YILLIK 400 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Gelis'in verdiği bilgilere göre Ar-Ge, şirketin en önemli önceliklerinden. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerinde yaklaşık 700 mühendisiyle Siemens hem Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor hem de Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına katkıda bulunuyor. Şirket, Ar-Ge merkezlerinde yüzde 30 olan kadın mühendis oranın yükseltmeyi hedeflerken, Ar-Ge çalışanlarının eğitimlerine yıllık 10 milyon TL kaynak ayırıyor. Şirket ayrıca Ar-Ge bütçesini yıllık 400 milyon TL'ye çıkararak önemli bir adım attı.

SIEMENS GLOBAL'DEN TÜRKİYE MESAJI

Zirvede konuşan Siemens Teknoloji ve Stratejiden Sorumlu Başkanı Peter Körte Siemens teknolojisinin günlük hayatın her yerinde olduğuna dikkat çekerek, "Gerçek ve dijital dünyayı birleştirerek iş ortaklarımıza sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Dijital dönüşüm her sektör için zorunlu hale geldi" dedi.

Özellikle endüstri, altyapı, mobilite ve sağlık hizmetlerinde bu zorunluluk daha yakından görülüyor. Alan bilgisi, odaklı teknoloji portföyü ve güçlü ekosistem yetkinlikleri sayesinde ise Siemens teknolojisi günlük hayatı dönüştürmeye devam ediyor. Siemens ve Türkiye arasında 165 yıldır devam eden ortak tarih, geleceğe öncülük ediyor" dedi.

"HER GÜN 860 BİN KİŞİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME EKİPMANLARINI KULLANIYOR"

Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt ise şunları söyledi:

"Siemens ve Siemens Healthineers olarak, Türk sağlık sisteminin altyapısını oluşturan önemli bir ortak olduk. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne ilk röntgen cihazlarını sağlayarak 1924'te kurduk. Türkiye'de ilk PET-MR sistemini kurduk. Bunlar gibi pek çok ilke imza attık. Bugün, Covid-19 pandemisi ve Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testleri de göz önünde bulundurarak, Türkiye'de her gün yaklaşık 860 bin kişi tıbbi görüntüleme ekipmanlarımız ve laboratuvar testlerimizden faydalanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar teşhisi gibi altyapıları da dahil olmak üzere yeni Şehir Hastaneleri inşa etmeyi amaçlayan yakın tarihli bir kamu özel ortaklığı girişimine katıldık. Şimdi Ankara Şehir Hastanesi Avrupa'nın en büyük multidisipliner, Türkiye'nin ise ilk tam dijitalleştirilmiş laboratuvarına ev sahipliği yapıyor. Hastanenin açılışından bu yana 100 milyonun üzerinde test yapıldı. Türk sağlık sisteminde iz bırakan ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz."

"DİJİTALLEŞME SAĞLIKTA DEVRİM YARATIYOR"

Siemens Türkiye 165'inci Yıl Dijital Zirve kapsamında "Sağlık sektöründe dijitalleşme ve akıllı çözümler", "Yarının dijital endüstrileri neler olacak?" ve "Akıllı şehirler" başlıklarıyla 3 paralel oturum düzenlendi.

"Sağlık sektöründe dijitalleşme ve akıllı çözümler" paneli, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel'in öncülüğünde gerçekleşti. Sonemel, "Dijitalleşme, hayatımızın her alanında olduğu gibi sağlıkta da devrim yaratıyor. Dijital teknolojiler, sağlık hizmetlerindeki üç büyük zorluğun ele alınmasında giderek daha önemli bir rol oynayacak: Maliyetleri en aza indirmek, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve bakım kalitesini iyileştirmek. Siemens Healthineers olarak amacımız, inovasyondan güç alarak insanların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak" dedi.

Sonemel, konuşmasının devamında, "Kişiye özel tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, hasta deneyiminin iyileştirilmesi, bakım hizmetlerinin dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi 4 odak alanımızı oluşturuyor" diyerek uzmanların üzerindeki iş yükünü hafifletmek ve zamanlarını etkili kullanabilmelerini sağlamak amacıyla inovatif teknolojilere odaklanıp sistemler geliştirdiklerine dikkat çekti.


Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız
Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız
Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız
Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız

Türkiye, Siemens, Karbon, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız' - Son Dakika Ekonomi


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