Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız - Son Dakika
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Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız

18.04.2022 11:42

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin dağlık alanlarında yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters lalelerin nesli tükenme tehlikesi altında. Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ilk baharla birlikte görsel şölen sunan bu çiçeği koparmanın cezası ise 80 bin 465 lira.

Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

KÖYLÜLER KORUMA ALTINA ALIYOR

İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor. Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

KOPARANA 80 BİN LİRA CEZA

Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 lira idari para cezası kesiliyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor
Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
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Alacakaya, Arıcak, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız - Son Dakika


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