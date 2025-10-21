Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı - Son Dakika
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

21.10.2025 10:11
Amasya'da bir balıkçı ile kasap arasında sosyal medyada başlayan esprili atışmalar indirim yarışına dönüştü. Birbirine meydan okuyan iki işletme hamsi, tavuk ve sucuk gibi ürünlerde indirim yapınca, bu durum vatandaşın cebine yaradı.

Amasya'da bir balıkçı ile kasap, sosyal medyada başlayan esprili atışmalarını indirim yarışına dönüştürdü. Vatandaşa kazanç sağlayan rekabet, renkli görüntülerle ilgi çekti.

"MAHRUM KALIR MI İNSAN BÖYLE NİMETTEN?"

"Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" sözleriyle sosyal medyada videolu paylaşım yapan balıkçı, hamsinin porsiyonunu 200 TL, bir alana bir bedava olan ekmek arası fiyatını ise 150 TL olarak açıkladı.

KASAP DA SUCUK VE TAVUĞUN FİYATINI İNDİRDİ

Balıkçının kasaplara sataşmasına kızıp "Ahmet'in sucukları, sevindirir çocukları" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan kasap da kangal sucuğu 500 TL'ye baget tavuğun paketini ise 80 TL'ye düşürdü.

"BU SENE HAMSİ BOL, FİYATLAR UYGUN"

Balıkçı, "Ben balığa indirim başlatınca kasap da tavuğa ve sucuğa indirim yaptı. Bu sene hamsi bol. Fiyatlar da uygun. Halkımız yararlanıyor" dedi.

"KAZANAN HALKIMIZ OLACAK"

Arkadaşının sosyal medyada kasaplara yönelik sözlerinden alındığını anlatan kasap, "Kangal sucuk 800 TL'den 500 TL'ye baget tavuk ise paketi ise 130 TL'den 80 TL'ye düştü. Kampanyamızın devamı da gelecek. Kazanan halkımız olacak. Kim pes ettiğini açıklayana kadar bu çekişme devam edecek" diye konuştu.

"DAHA FAZLA İNDİRİM BEKLİYORUZ"

İki işletmeden de alışveriş yapan bir vatandaş ise, "Balıkçı ve tavukçulardan daha fazla indirim bekliyoruz. Halkın daha fazla tüketmesi onlar içinde, halk içinde iyi olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

