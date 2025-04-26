Amasya\'da Mersin Balığı Üretimi Başladı

Amasya'da, havyarının kilosu 2 bin dolardan satılan nesli tehlike altındaki Mersin balığından bu yıl 300 bin üretim yapılması planlanıyor. Amasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yetiştirilen anaç balıklardan sağımı yapılan balık yumurtalarının büyüyerek 6 ay içinde Karadeniz sularına ulaşmasının planlandığı serüvenleri başladı.

Havyarı 'siyah inci' diye adlandırılıyor

Yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretiminin gerçekleşebiliyor. Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp 'siyah inci' diye adlandırılan havyarının kilosu 2 bin ve 2 bin 500 dolar arasındaki fiyatlarla satılan Mersin balığı üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesiste yetiştiriliyor.

'Maşallah' dedirten sağım

Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda bu yıl yaklaşık 300 bin adet üretimi planlanan yavru balıkların Karadeniz ve bölgedeki akarsularla buluşması için anaç balıklardan sağımı yapıldı. Alanında uzman görevlerin yer aldığı sağım işlemine Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Kolları sıvayıp "Maşallah" diyerek sağım yapan Vali Bakan, 10 anaç balığın her birinden ortalama 1,5 kilonun üstünde havyar elde edildiği bilgisini vererek, sezonun bereketli olmasını diledi. Yetişkin bir Mersin balığının 1,5 tonun üstünde ağırlığa kadar ulaşabildiğini belirten Bakan, bakanlığın hedef olarak koyduğu 100 bin sayısının üstünde bir üretimin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"Nesli tehlikesi altında, avlanması yasak"

Tesiste 2021 yılında üretimine başlanan Mersin balığı yavrularından geçen yıl Samsun, Sinop ve İstanbul'da Karadeniz'e salım yapıldığını hatırlatan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ise "Bu yıl 300 bin civarında yavru balık üretimini öngörüyoruz. Havyarı ortalama 2 bin dolar civarında satılıyor. Mersin balığı nesli tükenme tehlikesi altında bir tür. Avlanması yasak. Karadeniz'de 3 türü kaldı. Bunlar sivri burun, karaca ve huso huso türü. Tesisimizde sivri burun ve karaca türünün üretimini yapıyoruz. Huso huso türünün de anacını aldık. Havyarının kilosu 2 bin 500 dolara ulaşan bu türün de sonraki yıllarda üretimini hedefliyoruz" diye konuştu.

Türk karasularını da aşıp Bulgaristan'da bulunmuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulara bırakıldığında Türk karasularını da aştığı belirlenen bu balıkları tek tek numaralayıp takibini yapıyor. 2 yıl önce Samsun'dan Karadeniz'e bırakılan bir balık Bulgaristan'da bulunup bildirilmişti. - AMASYA