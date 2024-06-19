Amazon, Almanya'ya 10 Milyar Avro Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon, Almanya'ya 10 Milyar Avro Yatırım Yapacak

ABD merkezli Amazon, çoğunluğu bulut internet hizmetlerine olmak üzere Almanya'ya 10 milyar avro daha yatırım yapmayı planlıyor. Amazon Web Services (AWS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin mevcut altyapısını ve faaliyetlerini genişletmek için 2026'ya kadar Ren-Main bölgesinde 8,8 milyar avro harcamayı planladığı belirtildi. Ayrıca, Amazon'un Almanya'da lojistik merkezleri, robot teknolojisi ve şirket genel merkezine 1,2 milyar avro daha ek yatırım yapacağı ifade edildi. Bu yatırımın, bulut bilişim ve yapay zeka potansiyelinin etkisiyle Almanya'da AWS hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanmasına yardımcı olması bekleniyor.

19.06.2024 18:27
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ABD merkezli Amazon'un çoğunluğu bulut internet hizmetlerine olmak üzere Almanya'ya 10 milyar avro daha yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services (AWS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin mevcut altyapısını ve faaliyetlerini genişletmek için 2026'ya kadar Ren-Main bölgesinde 8,8 milyar avro harcamayı planladığı belirtildi.

Amazon'un Almanya'da lojistik merkezleri, robot teknolojisi ve şirket genel merkezine 1,2 milyar avro daha ek yatırım yapacağı ifade edilen açıklamada, "Bu yatırım (10 milyar avro), bulut bilişim ve yapay zeka potansiyelinin etkisiyle Almanya'da AWS hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanmasına yardımcı olacak." ifadesine yer verildi.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy ve "Amazon.de" Genel Müdürü Rocco Brauniger'in, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile söz konusu yatırımı görüştüğü aktarıldı.

Öte yandan, AWS geçen yıl, hükümetlerin ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerden müşterilerin veri koruma gereksinimlerini karşılamak için Avrupa Birliği'nde (AB) veri merkezleri kuracağını duyurmuştu.

AWS, mayısta da Almanya'da 7,8 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Amazon'un Almanya'da planlanan toplam yatırım miktarı 17,8 milyar avro olurken, bununla ülkede şirketin kadrolu işgücünün yıl sonuna kadar 4 bin kişi artarak 40 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Amazon, 2010'dan beri Almanya'ya 77 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amazon, Almanya'ya 10 Milyar Avro Yatırım Yapacak - Son Dakika

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