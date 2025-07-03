Amazon Türkiye Kitap Alışverişinde Zirvede

Amazon Türkiye, Türkiye'deki kitapseverlerin kitap alışveriş alışkanlıklarını daha iyi anlamak amacıyla bağımsız araştırma şirketi VeriNays Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Online Kitap Alışverişi Alışkanlıkları Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan ve Türkiye genelinde CAWI (çevrim içi görüşme) tekniği kullanılarak 1500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Amazon'un internet sitesi "kitap alışverişlerinde en sevilen e-ticaret sitesi" konumunda bulunuyor.

Amazon'un internet sitesinden kitap alışveriş yapan her iki kişiden biri, kitap alışverişi yapmayı ne kadar sevdiğini 10/10 tam puanla değerlendiriyor. Müşterilerin Amazon'un internet sitesine duyduğu güven ve bağlılık, memnuniyet skorlarına da yansıyor.

Site, çevrim içi kitap satın alma deneyiminde yarattığı memnuniyetle de müşterilerin gözdesi durumunda bulunuyor. Bu kategorideki alışverişlerde 10 üzerinden 9 ortalama memnuniyet skoruyla en üst sırada yer alan Amazon'un internet sitesi, hızlı, eksiksiz ve sorunsuz teslimat deneyim skorlarıyla da öne çıkıyor. Ek olarak müşteriler, "uygun fiyatlardan duyulan memnuniyet" konusunda da Amazon'un internet sitesini ilk sıraya yerleştiriyor.

Katılımcılara "sık alışveriş yaptıkları siteyi neden tercih ettikleri" sorulduğunda, Amazon'un internet sitesi için öne çıkan ilk neden yüzde 63 "hızlı teslimat" oldu. Amazon Türkiye'nin müşteri hizmetlerine gelen olumlu yorumların büyük bir bölümü de kitap alışverişindeki hızlı ve özenli teslimat deneyimine dair memnuniyet içeriyor. Amazon'u tercih etme gerekçeleri arasında yüzde 61 ile "uygun kampanyalar sunması", yüzde 53 ile "sorunsuz ürün teslimatı yapması", yüzde 52 ile "kargo ücreti olmaması" ve yüzde 42 ile "geniş kitap çeşitliliği" yer alıyor.

Amazon çevrim içi kitap alışverişlerinde en çok tavsiye edilen e-ticaret sitesi

Amazon'un internet sitesi, çevrim içi kitap alışverişlerinde en çok tavsiye edilen e-ticaret sitesi olarak dikkati çekiyor. "Kitap alışverişi yaptığınız siteleri bir başkasına tavsiye eder misiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Amazon'un internet sitesi 43 olan kategori ortalamasını bir hayli geride bırakarak, 64 ile en yüksek tavsiye skoruna ulaştı. Bu yüksek oranın, şirketin yalnızca fiyat ve teslimat avantajı değil, genel alışveriş deneyimini kolay ve güvenilir kılma vizyonuyla da ilgili olduğu anlaşılıyor.

Katılımcıların yüzde 86'sı kitap alışverişlerinde hem mağaza, hem çevrim içi kanalları tercih ettiğini belirtirken, hem çevrim içi hem fiziksel mağazadan kitap alışverişi yapanların yüzde 78'i ise ağırlıklı olarak çevrim içi alışveriş yaptıklarını ifade ediyor. Çevrim içi alışverişi tercih etmenin en önemli nedeni yüzde 68 ile "uygun fiyat" olarak öne çıkarken, yüzde 61'i "aradıkları tüm kitapları bulabildiklerini", yüzde 53'ü ise "daha hızlı alışveriş yapabildiklerini" belirtiyor.

Araştırmaya katılan kitapseverlerin yarısı, geçmişte daha fazla kitap okuduğunu belirtiyor. Daha az okumanın başlıca nedenleri arasında yüzde 50 ile zaman bulamama, yüzde 44 ile iş hayatının yoğunluğu, yüzde 42 ile kitap fiyatlarındaki değişim ve yüzde 39 ile sosyal medyanın dikkat dağıtıcı etkisi bulunuyor. Buna rağmen her gün mutlaka kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 27, sıklıkla kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 60 olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 92'si, çevrim içi kitap alışverişinin daha fazla kitaba ulaşımı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Çevrim içi alışverişin kitapları maddi açıdan daha ulaşılabilir kıldığını belirtenler ise yüzde 89 ile ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, yüzde 88'i bu sayede farklı türlerde kitaplarla tanıştığını, yüzde 87'si yeni yazarlar keşfettiğini, yüzde 84'ü ise çevrim içi alışverişin okuma alışkanlıklarını olumlu etkilediğini belirtiyor. Son bir yıl içerisinde okunan kitap sayısı ortalama 10-12 olurken, katılımcıların yüzde 67'si tek seferde ortalama 2-3 kitap satın alıyor.

Kitaplar arasında yüzde 88 ile en çok roman tercih edilirken, macera, bilim kurgu ve fantastik, polisiye ve psikolojik romanlar en sevilen alt türler olarak öne çıkıyor. Romanları, yüzde 64 ile öykü ve yüzde 61 ile tarih takip ediyor. Kadın okuyucular öykü, roman ve şiir türlerine daha çok ilgi gösterirken, erkek okuyucular tarih, iş ve ekonomi ve siyaset kitaplarına yöneliyor.

"Okumayı daha erişilebilir hale getirmenin, kitap okumayı arttırmada en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Kitap ve Hızlı Tüketim Kategorisi Genel Müdürü Serdar Çepniler, çevrim içi kitap alışverişlerinde "en sevilen", "en çok tavsiye edilen" ve "en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan" e-ticaret sitesi oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

Amazon'un global yolculuğunun kitaplarla başladığını, bu nedenle kitap kategorisinin kendileri için aynı zamanda kültürel bir sorumluluk anlamına da geldiğini aktaran Çepniler, şunları kaydetti:

"Okumayı daha kolay ve erişilebilir hale getirmenin, ülkemizde kitap okumayı arttırmada en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'de de ilk günden bu yana amacımız, okurları sevdikleri kitaplarla hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak oldu. Bu araştırmanın sonuçları da bakış açımızın ve kitap alışverişlerinde sunduğumuz müşteri deneyiminin, müşteriler nezdinde karşılık bulduğunu ve değer gördüğünü gösteriyor. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, okuyucuları yeni edebi keşiflerle buluşturmak ve yazarların hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla yayın evleri ve edebiyat dünyasındaki diğer paydaşlarla ortak çalışmaya ve müşterilerimizi en geniş seçkide kitaplarla, hızlı bir biçimde buluşturmaya devam edeceğiz."