Amonyum Nitrat Gübre Kullanımına İzin Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amonyum Nitrat Gübre Kullanımına İzin Verildi

12.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına yeniden izin verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle gübre tedarikine yönelik yeni tedbirleri devreye alırken, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 2016'dan beri yasak olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanılmasının önünü açtı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı, dünyada petrolün yüzde 20'sinin, üre gübresinin yüzde 25-35'inin, amonyağın yüzde 25-30'unun ve fosfatlı gübrenin önemli bölümünün geçtiği kritik öneme sahip bir koridor durumunda.

Bu bölgenin güvenliği, gübre ve gübre ham maddelerinin büyük oranda bölge ülkelerinden temin edilmesi nedeniyle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Türkiye, gerek gıda arz güvenliğinin sağlanması gerekse tarımsal üretimin aksamaması için her türlü tedbiri aldı.

Gübre stokları yeterli seviyeye ulaştırıldı

Bu kapsamda Bakanlıkça, savaş riskinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sektörle koordineli şekilde çalışmalar yürütüldü. Türkiye'de tarımsal üretimde ve sanayide kullanılmak üzere özel sektör tarafından gübre ve gübre ham maddesi tedarikleri yapıldı. Bu sayede üreticilerin bu dönemde ihtiyaç duyacağı gübre stokları yeterli seviyeye ulaştırıldı.

Ancak Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan belirsizlik nedeniyle tüm dünyada gübre fiyatları artmaya başladı.

Güzlük ekilişler için üst gübre, yazlık ekilişleri için de taban gübresinin yoğun kullanıldığı ilkbahar döneminde bu üründeki fiyat artışının kontrol edilmesi ve çiftçilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla yeni önlemlerin devreye alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, alternatif ülkelerden ilk etapta uygun fiyata üre gübresi temin edilmesi amacıyla yüzde 6,5 olan gümrük vergisi sıfıra indirildi.

Üreticilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durdurularak, bu ürünlerin yurt içinde kullanılması için tedbirler alındı.

Gübre ve gübre ham maddelerini alternatif pazarlardan temin etmek amacıyla bu ürünlerin yoğun olduğu ülkelerle görüşmeler de sürdürülüyor.

Amonyum nitrat gübresinin tarımsal üretimde yeniden kullanılmasına izin

Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, amonyum nitrat gübresinin tarımda yeniden kullanılmasına izin verildi.

Bu kararla, kurulu yerli üretim kapasitesini kullanmak ve üreticilerin daha uygun fiyatla gübreye ulaşabilmesini temin etmek amacıyla özellikle kuru tarım şartlarına uygun, bitkinin kısa ve uzun vadede azot ihtiyacını karşılayan, 2016'dan beri tarımda kullanımı yasaklı olan amonyum nitrat gübresinin önü açıldı.

Nitratlı gübrelerin (yüzde 33 amonyum nitrat, yüzde 26 kalsiyum amonyum nitrat, potasyum nitrat ve sodyum nitrat) el yapımı patlayıcı yapımında kullanımının engellenmesi amacıyla 8 Haziran 2016 tarihinde satış ve sevkiyatları durdurulmuştu.

Güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaya devam edilecek

Genelgeye göre, amonyum nitrat gübresinin satış ve sevkiyatı 30 Mayıs'a kadar yapılacak.

Gübre üreticisi ve ithalatçı firmalarca dağıtıcılara yapılacak sevkler, Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden gerçekleştirilecek. Gübre dağıtıcıları, sevklerin stok kabulünü yapmadan çiftçiye satışı tamamlayamayacak.

Çiftçi hak edişleri, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yer alan arazi büyüklüğü ve ürün deseni dikkate alınarak GTS üzerinden yapılacak. Dağıtıcılarca amonyum nitrat gübresinin stok çıkışı, satış esnasında gerçekleştirilecek.

ÇKS kaydı ve GTS hak edişi olmayan çiftçilere, kesinlikle amonyum nitrat gübresi satışı yapılmayacak.

İl ve ilçe el yapımı patlayıcı komisyonlarınca gübre dağıtıcılarının rutin denetimleri yapılarak aksi davrananlar hakkında Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ kapsamında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amonyum Nitrat Gübre Kullanımına İzin Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor
Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:39
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:36
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:06:20. #7.13#
SON DAKİKA: Amonyum Nitrat Gübre Kullanımına İzin Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.