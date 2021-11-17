Anadolu coğrafyası zengin bitki çeşitliliğiyle besleyici arı ürünleri sunuyor

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Anadolu coğrafyası zengin bitki çeşitliliği ile bizlere son derecede besleyici arı ürünleri sunuyor." ifadesini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Samancı, Anadolu arı ekmeğinin zengin besin içeriği ve antioksidan özelliğini anlattı.

Samancı, Anadolu coğrafyası zengin bitki çeşitliliği ile bizlere son derecede besleyici arı ürünleri sunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu ürünlerden biri de Anadolu arı ekmeği. Son zamanlarda yürütülen bir bilimsel çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin içeriğinin zenginliği ortaya konuldu. 2021 yılında Türkiye'de yapılan bu çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin bileşimi ve antioksidan özelliği değerlendirilmiştir. Anadolu'nun belirli bölgelerinden ( Muğla, Kırşehir, Sivas, Van) toplanan arı ekmeği örneklerinin biyoyararlanımı, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid içeriği incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Anadolu arı ekmeğinin yüksek antioksidan içeriğine ve besin değerine, özellikle karbonhidrat, demir ve çinko açısından, sahip olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar, Anadolu arı ekmeğinin karbonhidrat, protein, lif, demir ve çinko içeriği bakımından zengin ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip doğal bir arı ürünü olduğunu bildirildi."

Arı ekmeğinin zengin ve doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Aslı Elif Tanuğur Samancı, şunları kaydetti:

"Arı ekmeği polenin dış zarının, arının kendi enzimleriyle sindirilip bütün besin içeriğinin açığa çıkarılması ile oluşan yararlı bakterilerden zengin ve tamamen doğal bir arı ürünüdür. Kısaca, polenin fermentasyon geçirmiş halidir. Arı ekmeği, içerisinde bulunan Lactobacillus ve Bacillus türündeki bakteriler sayesinde doğal probiyotik bir gıdadır. Bu sayede bağırsaklarda sağlıklı mikrobiyal dengeyi sağlar, sindirim ve bağışıklık sistemini destekler. Vitaminler, mineraller ve protein açısından da son derece zengin doğal bir gıdadır."

Samancı, arı ekmeğinin zengin probiyotik içeriği ve değerli besin bileşimi ile kan şekerinde görülen dalgalanmalar için etkili doğal bir gıda olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yapılan çalışmalar da kan şekeri kontrolünde zorluk yaşayan hastalarda arı ekmeği tüketiminin faydalı olabileceğini gösteriyor. 2019 yılında Nitra Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada, arı ekmeği tüketiminin diyabetik gruplarda etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma süresince, arı ekmeği tüketen grubun kan şekeri seviyelerinde anlamlı düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda; arı ekmeği tüketiminin kan şekeri seviyelerini düzenlediği, diyabete bağlı görülen kan şekerinin aşırı yükselmesi durumu (hiperglisemi) ve diğer metabolik problemlerde de faydalı bir destek olabileceği bildirilmiştir."???????