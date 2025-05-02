Anadolu Yakası PDR Günleri 6 Mayıs'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Anadolu Yakası PDR Günleri 6 Mayıs'ta

Psikolojik danışmanlar için mesleki gelişim etkinliği, 6 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek.

02.05.2025 11:59
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Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Anadolu Yakası PDR Günleri", 6 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası'ndaki psikolojik danışmanları bir araya getiren ve bu yıl teması "Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığında Güncel Konular" olarak belirlenen etkinlik, mesleki gelişimi desteklemeyi, güncel psikososyal sorunlara çözüm önerileri sunmayı, akademiyle uygulama alanı arasında güçlü bir etkileşim ortamı yaratmayı hedefliyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellere ek olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının akademisyenlerinden New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, katılımcılara yönelik konferanslarıyla etkinlikte yer alacak.

Etkinliğin dikkati çeken bölümlerinden biri de gün sonunda gerçekleştirilecek olan 22 farklı uygulamalı atölye çalışması olacak. Katılımcı sayısı 10 ila 25 kişiyle sınırlı olan bu atölyelerde psikolojik danışmanlar çağdaş tekniklerle becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Anadolu Yakası PDR Günleri, akademisyenlerle sahada görev yapan psikolojik danışmanların bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapabilecekleri, interaktif oturumlarla bilgi alışverişinde bulunabilecekleri verimli bir öğrenme ortamı sunacak.

Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek buluşma, alanındaki gelişmeleri takip eden tüm psikolojik danışmanlar için önemli bir mesleki paylaşım ve gelişim fırsatı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Yakası, Ataşehir, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Yakası PDR Günleri 6 Mayıs'ta - Son Dakika

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