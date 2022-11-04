Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi! Yunanistan Başbakanı tansiyonu yükseltiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi! Yunanistan Başbakanı tansiyonu yükseltiyor

04.11.2022 08:33

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkiye ile gerilimi büyütecek bir çıkış daha geldi. Dilinden düşürmediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine hedefine alan Miçotakis, Ankara'nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan'a saldırdığını öne sürerek, "Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" şeklinde konuştu.

Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan'da liderler arasındaki gerilim devam ediyor. 2022'nin Mart ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada ise Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.

"ANKARA GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Miçotakis, Ankara'nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan'a saldırdığını söylerken, "Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

"HER SÖZLERİNE YANIT VERSEM BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAM"

Berlin'de gerçekleşen Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Miçotakis, "Eğer Türk yetkililerin Yunanistan'ı provoke eden sözlerine her seferinde yanıt versem başka bir şey yapamam" dedi.

"SÖZLÜ TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİZ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Miçotakis açıklamalarına, "Yunanistan'ın pozisyonu çok net. Daha önce de söylediğim gibi sözlü tartışmalara girmeyeceğiz. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadesini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Oğlum komedyenlik yapma cahil geçen gündüzün TÜRKİYE önüne gelene ilkokul talebesi gibi yalanlarına inandırmak için şikayet ediyorsun sana demezler mi hayırdır adaları meşru mu gasp ediyorsunda TÜRKİYE yi şikayet ediyorsun mültecileri dövüyor sövüyor öldürüyorsun oğlum hala sana inandıklarını mi zannediyorsun. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Recep Tayyip Erdoğan, Ankar Haber Ajansı, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Atina, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi! Yunanistan Başbakanı tansiyonu yükseltiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi! Yunanistan Başbakanı tansiyonu yükseltiyor - Son Dakika
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