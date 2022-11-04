Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan'da liderler arasındaki gerilim devam ediyor. 2022'nin Mart ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada ise Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.
Miçotakis, Ankara'nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan'a saldırdığını söylerken, "Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.
Berlin'de gerçekleşen Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Miçotakis, "Eğer Türk yetkililerin Yunanistan'ı provoke eden sözlerine her seferinde yanıt versem başka bir şey yapamam" dedi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Miçotakis açıklamalarına, "Yunanistan'ın pozisyonu çok net. Daha önce de söylediğim gibi sözlü tartışmalara girmeyeceğiz. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi! Yunanistan Başbakanı tansiyonu yükseltiyor - Son Dakika