Ankara'da 7 milyar 500 milyonluk dev ihale - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da 7 milyar 500 milyonluk dev ihale

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi. ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

06.06.2024 11:44
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Ankara'da 7 milyar 500 milyonluk dev ihale

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: İHA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yenimahalle, İhracat, Maliye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da 7 milyar 500 milyonluk dev ihale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 7 milyar 500 milyonluk dev ihale - Son Dakika
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