Ankara'da balık sezonu açıldı, Ulus Hali'nde esnaf tazelik iddiasında - Son Dakika
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Ankara'da balık sezonu açıldı, Ulus Hali'nde esnaf tazelik iddiasında

Ankara\'da balık sezonu açıldı, Ulus Hali\'nde esnaf tazelik iddiasında
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Denize kıyısı olmayan Ankara'da balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar hareketlendi. Ulus Hali esnafı, Türkiye'nin dört bir yanından kısa sürede gelen balıkların taze olduğunu belirterek "En taze balık Ankara'da yenir" dedi; palamut 100 liradan satışa sunuldu.

Denize kıyısı bulunmayan Ankara'da balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar hareketlendi. Ulus Hali'nde yıllardır balıkçılık yapan esnaf, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya ulaştırılan balıkların kısa sürede tezgahlardaki yerini aldığını belirterek, "En taze balık Ankara'da yenir" iddiasında bulundu.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahları hareketlendi. Denize kıyısı bulunmayan Başkentte, başta Ulus Hali olmak üzere kentin farklı noktalarındaki balıkçılarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara'ya ulaştırılan balıkların tazeliği ve fiyatları ise vatandaşların en çok merak ettiği 'en taze balık Ankara'da mı yenir? sorusunu akıllara getiriyor. Sabahın erken saatlerinde hale ulaşan balıklar, özenle hazırlanarak tezgahlardaki yerini alırken, Ankaralılar da sezonun taze balıklarını sofralarına taşımak için balıkçıların yolunu tutuyor.

Bu yıl büyük balık da fazla

Ankara Ulus Halinde 38 yıldır Balıkçılık yapan Şaban Akbaş, "balıkla ilgileniyoruz, balıkların içinde yaşamışız, balıkların içinde büyümüşüz" ifadelerine yer verdi. Balık Sezonunun açılmasının ardından sezonunun bu sene de güzel olduğuna dikkat çeken Akbaş, "Balık sezonu geçen sene de güzeldi ve ufak balık çoktu. Bu yıl büyük balık fazla. Karadeniz Palamut' unun dönemi başladı. Şimdi Palamut çok, geçen sene hamsi çoktu" diye konuştu.

"Millet en çok Palamut'u seviyor"

Balıkların geçen senenin fiyatlarıyla satışa sunduğunu dile getiren Akbaş, Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon Zam yok. Palamut' un tanesi 100 lira, bir tanesi yarım kilo geliyor. Hamsinin kilosu 100 lira, İstavrit kilosu 100 lira. Mezgidin kilosu 100 lira, Barbun kilosu100 lira. Yani şu anki fiyatlar böyle, devam ediyor. Bu sene balık ucuz ve taze. Sezon güzel başladı. Şuan en çok talep Palamut'ta, millet en çok Palamut'u seviyor."

Balığın Borsası Ankara'da

En taze balığın Ankara'ya geldiğini ifade eden Akbaş, "deniz olmadığına göre en taze balık buraya gelir. Ankara'ya niye gelir? Türkiye'nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara'ya gönderim yapıyor, buradan hareket ediyor. En taze balık Ankara'da. Burası şöyle söyleyeyim, hem ucuz, hem taze, hem kalite. Önemli olan bunlardır" diye konuştu.

"Müslüm Baba diyor ki, balıkçılık çok harika"

Ankara Ulus Halinde Müslüm Gürses'e benzerliği ile bilinen Mehmet Benli, Ankara Ulus Halinde 30 senedir Balıkçılık yaptığına dikkat çekti. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Benli, " Müslüm Baba'ya, hayranlığımdan dolayı onu çok güzel şekilde anlatıyorum. Hem şarkıyla, hem de dizi bölümlerinde oynuyorum. Müslüm Baba diyor ki, balıkçılık çok harika" şeklinde konuştu.

"Her yerden altı saatte Ankara'da"

En taze balık Ankara'da mı yenir? Sorusuna ülkenin dört bir yanından altı saatte Ankara'ya geldiğine dikkat çeken Benli, "İstanbul altı saat, Samsun altı saat. Her yerden altı saatte Ankara'da. Türkiye'nin en taze balıkları Ankara'da olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Ankara, Yaşam, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da balık sezonu açıldı, Ulus Hali'nde esnaf tazelik iddiasında - Son Dakika

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