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Ankara'da simide yüzde 50 zam - Son Dakika
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Ankara'da simide yüzde 50 zam

Ankara'da simit fiyatlarına yapılan yüzde 50 zamla birlikte 10 TL olan fiyatı 15 TL'ye çıkarıldı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, zammın zorunlu olduğunu belirterek, özür dilemesi gerekenlerin çıkıp özür dilemesini istedi.

27.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:40
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Ankara'da simide gelen zamla 10 TL olan fiyatı, 15 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 50'lik zammın 27 Ocak itibariyle geçerli olacağını bildiren Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler." dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER LÜTFEN ÇIKIP DİLESİN"

Ankara'da simide en son 31 Temmuz'da zam yapılarak fiyatı 10 TL olmuştu. Başkent'te simit yarından itibaren 15 TL'den satılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş,"Özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023'de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bugün özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200'lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."

Ankara\'da simide yüzde 50 zam
YORUMLAR (4)
  • milli piyade TÜFEĞİ dadaş: özür dilerim bundan sonra simit almıyorum :) Yanıtla 11 49
  • Serkan Basar: ne allah korkusu kalmış nede vicdan yuhhhhh be utanın ama şimdi derler maliyetler arttı ne arttı ulann kaç gıram bi simit ne var içinde altın tozumu Yanıtla 11 30
  • Alpaslan Akyüz: Devlet dediğin milletin refahı için herşeyi yapar bizim devlette vatandaşa zam yapmak için herşeyi yapıyor konuyu simitle devleti nasıl bağladın diyenler olacak enflasyon yüzünden. Yanıtla 2 38
  • Ümit Demir : Desenize simitçiler bir ev daha alacak hersene fazladan..fayiş fiyata bak..bakanlik nerde uyuyo..tam zamani şimdi..dogalgaza zam gelmedi elektriğe gelmedi..kira artis orani belli.düşman disarda ariyoruz..bu ulkeye biz yapuyoruz herseyi..enflasyonun tek sebebi devlet değil..biziz biziz.. Yanıtla 1 3

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SON DAKİKA: Ankara'da simide yüzde 50 zam - Son Dakika
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