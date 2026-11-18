Ankara'nın "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenecek Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi'nde, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tataristan, Kırım Tatar ve Uygur mutfaklarının geleneksel lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TravelExpo Ankara) kapsamında yarın ATO Congresium'da Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi de düzenlenecek.

Yarın başlayıp 21 Kasım'da sona erecek etkinliklerde, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tataristan, Kırım Tatar ve Uygur mutfaklarının geleneksel lezzetleri tanıtılacak.

Etkinlikle Türk dünyasının geleneksel yemek tariflerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ülkeler arasında gastronomi turizmi alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Özel malzemeler getirildi

Ziyaretçiler, geleneksel yemeklerin hazırlanışını canlı olarak izleyebilecek, şeflerin uygulamalı gösterilerine katılabilecek.

Zirve kapsamında her gün farklı yemek ve içecekler hazırlanarak konuklara ikram edilecek. Üç gün boyunca hazırlanacak 20 farklı yemek ve içecek, ziyaretçilere tattırılacak.

Programın ilk günü "Ortak Miras, Ortak Sofra" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirvede yarın Türkiye'den mercimek çorbası, Özbekistan'dan Özbek pilavı, Kırım Tatar mutfağından çibörek, Azerbaycan'dan şekerbura ve reyhan şerbeti ikram edilecek. Şef gösterilerinde de Azerbaycan'ın gürze yemeği ile Tataristan'ın çak çak tatlısı hazırlanacak.

Zirvenin ikinci günü "İpek Yolu'nun Lezzetleri" temasıyla Özbekistan'dan maşhurda çorbası ve samsa, Türkmenistan'dan Türkmen pilavı, Tataristan'dan çak çak ve Türkiye'den ayran sunulacak. Kazakistan'ın beşparmak ve Kırgızistan'ın oromo yemekleri de uygulamalı gösterilerle tanıtılacak.

Son gün de "Gelenekten Geleceğe Türk Dünyası Mutfağı" teması işlenecek. Türkmenistan'dan unaş çorbası, Azerbaycan'dan şah pilavı ve göy qutabi, Türkiye'den un helvası ve demirhindi şerbeti ikram edilecek. Şef gösterilerinde Uygur lagmanı ve Tataristan'ın eçpoçmak yemeği sergilenecek.

Bu kapsamda Türkiye'de kolaylıkla bulunamayan ve tariflerin karakteristik özelliklerini oluşturan bazı özel malzemeler, doğrudan ait oldukları ülkelerden temin edildi.

Atölye, yarışma ve söyleşiler düzenlenecek

Zirve kapsamında 6 şef workshopu, 6 katılımcı atölyesi, 9 söyleşi ve 9 yarışma yapılacak.

Ziyaretçiler, "Kendi Mantını Yap", "Baharatları Tanı" ve "Türk Dünyasının Çay Kültürü" başlıklı atölyelerde farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Şefler ve gastronomi öğrencilerinin katılımıyla "En İyi Pilav", "En Hızlı Mantı Kapama" ve "Çibörek Ustası" gibi yarışmalar gerçekleştirilecek. Yarışmaların ardından ödül töreni düzenlenecek.

Gastronomi tarihçileri, akademisyenler ve kültür araştırmacılarının katılacağı söyleşilerde İpek Yolu'nun yemek kültürüne etkileri, coğrafi işaretler ve gastronomi diplomasisi konuları ele alınacak.

Etkinlikler boyunca canlı saz, tar, dombra ve kopuz dinletileriyle Türk dünyasının müzik kültürü de ziyaretçilere sunulacak.