Ankara'da Yapay Zeka ve Marka Buluşmaları

20.04.2026 14:57
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, 24-25 Nisan'da ATO Congresium'da yapılıyor.

Ankara Ticaret Odasınca (ATO), bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın bu yılki teması, brand (marka), brain (zeka) ve artificial intelligence-AI (yapay zeka) kavramlarının birleşiminden oluşan "braind conference", sloganı ise "Marka yapan zekalar, yapay zeka ile buluşuyor" olarak belirlendi.

Dünyada son yıllarda hızla gelişen yapay zekanın işleneceği etkinlikte, yapay zekanın teknolojinin ötesinde rekabet gücü ve gelecek inşa aracı olarak kalkınma modeli sunduğuna dikkat çekilecek. İki gün sürecek program kapsamında, 100'den fazla konferans ve panelde 120'den fazla yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. Üniversiteler ve teknokentlerin açtıkları stantlarda projelerini tanıtacakları etkinlik çerçevesinde, 8 ayrı salonda eğitim programları düzenlenecek, 2 bin 500'ü aşkın öğrenci eğitim alacak, öğrencilere katılım belgesi de verilecek.

Akademik çalışmalarını New York Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Dr. Selçuk Şirin'in eğitim, yapay zeka ve insan konularını merkeze aldığı bir konuşma yapacağı etkinlikte, İngiliz Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Manzila Uddin, "Yapay Zeka, Etik ve Eşitlik: Teknolojinin Toplumsal Geleceği" başlıklı sunumuyla yapay zeka etiği ve kamu politikaları konusunu masaya yatıracak.

Programda, ünlü sanatçılar Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Engin Altan Düzyatan, Okan Bayülgen, Oktay Kaynarca, Sefo, Musa Göçmen ve Gökhan Ünver sohbetleri ve şovları ile yer alacak.

"Üretici Ekonomisi ve Marka İş Birliklerinde Yapay Zeka" ele alınacak

Etkinlikte, AgiBot Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Abel Deng "Ölçeklenen Zeka: Yapay Zeka, Robotik" başlıklı bir konuşma yapacak.

Dijital içerik üreticileri Ozan Sihay ve Ömer Şanlı, Uras Benlioğlu moderatörlüğünde "Üretici Ekonomisi ve Marka İş Birliklerinde Yapay Zeka'yı" konusunu tartışacak. Onedio kurucusu Kaan Kayabalı da "Yapay Zeka Çağında Markaların Medya ve İletişim Stratejisi" konusuna dikkati çekecek.

"Otomasyon Çağında Yaratıcı Zeka Çağına Geçiş" paneli, Yazar ve Akademisyen Nick Srnicek, Tony Blair'in Yapay Zeka Direktörü Dr. Laura Gilbert, Pio İnternational'in Kurucu Direktörü Prof. Dr. Gresi Sanje moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Ender Saraç'ın moderatörlüğünde düzenlenecek, "Yapay Zeka Devrinde Yeni Tedavi Yöntemleri ve Teknolojik Gücün Etkisi" paneline, TOBB Etü Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tayfun Aybek, INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Dinç ve Eczacıbaşı Evital Genel Müdürü Berk Boyacıgil katılacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Ankara, Medya, Sanat, Son Dakika

