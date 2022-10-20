Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor - Son Dakika
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Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor

20.10.2022 20:29

Ankara ekonomi haberi: Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor Bursa Dokumacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş: "Bursa esnafının yüzünü güldürecek olan Toplu Konut İdaresi'dir" Bursa'da 2008 yılında 3 bin küçük esnafın üye olmasıyla başlatılan Kestel Çataltepe Büyük Sanayi...

Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor

Bursa Dokumacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş:

"Bursa esnafının yüzünü güldürecek olan Toplu Konut İdaresi'dir"

BURSA - Bursa'da 2008 yılında 3 bin küçük esnafın üye olmasıyla başlatılan Kestel Çataltepe Büyük Sanayi Sitesi'ndeki sıkıntı bitmedi. Mağdur olan esnaf, Toplu Konut İdaresi'nin devreye girerek inşaatı bitirip esnafın yüzünü güldürmesini istiyor.

Kestel Çataltepe Büyük Sanayi Sitesi için para yatıran ancak yıllardır dükkanları teslim edilmeyen esnafın mağduriyeti her geçen gün artıyor. BESOB yönetimi, sorumluluk almak yerine kurdurduğu kooperatifle bir kez daha insanlardan para toplamaya kalkınca esnaf çileden çıktı. 14 yıldır yılan hikayesine dönen esnaf sitesinde hak sahibi esnafların feryadı yükseliyor.

BESOB binası önünde toplanan mağdur esnaflar, ellerindeki pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. BESOB yönetimi göreve davet eden topluluk adına konuşan Bursa Dokumacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, "2008 yılında Toplu Konut İdaresi ve Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği ile bugün gündeme gelen 'ilk evim, ilk iş yerim' Bursa'da 3 binden fazla üyeyle başlamıştı. Ancak, her ne olduysa birçok olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık. Projeye sahip çıkmayan BESOB, 2019 yılında kooperatif kurarak 3 bin üyenin kamulaştırma bedelini yatırdığı ve alt yapısının yüzde 88'inin bittiği 3 milyon metrekare araziyi 54 milyon lirayı 5 senede ödemek üzere devrini yaptı. Bu devri yaparken, Toplu Konut İdaresi ve BESOB'a para ödeyen üyeler, kooperatife devredilmemiş ve açıkta bırakılmıştır. Yani Bursa'da 2008 senesinde başlayan 'ilk iş yerim' projesi akamete uğramıştır. Bugün gelinen noktada biz ÇATSANDER olarak çeşitli bakanlıklarla, siyasi partilerle, belediyelerle ve mahkemelerle hakkımızı aramaktayız" dedi.

Aradan geçen 14 yıla rağmen, 3 bin tane üyenin derdine derman olacak bir kurumun ortaya çıkmamasının kendilerini mağdur ettiğini belirten Kuş, "ÇATSANDER olarak biz 3 bin üyenin haklarını savunmak adına mücadele veriyoruz. Temennimiz 3 bin kişiyi ilgilendiren projenin tekrardan Toplu Konut İdaresi projesi altına girmesidir. Devletimizin hazır 'ilk iş yerim' uygulamasını başlatmışken, burada bulunan 3 milyon metrekare arazide bunu hayata geçirmesini istiyoruz. 3 bin esnafımıza ücretleri karşısında hak ettikleri yerleri vermesidir. Bu süreç kurulan kooperatifle kesinlikle ilerleme göstermemektedir. Bugüne kadar tek bir çivi çakılmamıştır. Bursa esnafının yüzünü güldürecek olan Toplu Konut İdaresi'dir. Bizim yüzümüzü güldürmesi için Toplu Konut İdaresi'ni tekrar göreve davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili tüm bakanlıkları Bursa milletvekillerini, siyasi partileri, belediyeleri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Gelen herkese göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden ÇATSANDER Başkanı Zekai Akdoğan, "Bu projenin Toplu Konut İdaresi üzerinden devam etmesini istiyoruz. Bu projede 20 meslek grubu var. Ancak birkaç meslek grubunun haricinde kimse burada değil" dedi.

Üyeler ise, devlet büyüklerinin kendilerinin akıtmış olduğu alın terinin yanında olmasını istedi.

Toplanan kalabalık attıkları sloganlardan sonra dağıldı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor - Son Dakika
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