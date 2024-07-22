Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Üreticilere Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Üreticilere Destek Verdi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Üreticilere Destek Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 73 kooperatiften 550 milyon liraya yakın yöresel ürün satın alarak üreticilere destek verdi. Başkent Market projesi ile doğal ürünlere uygun fiyatlarla ulaşılması sağlandı.

22.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası, kurulduğu günden bugüne kadar 73 kooperatiften 550 milyon liraya yakın yöresel ürünü satın alarak üreticilere destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma hamlesi kapsamında Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirdiği "Başkent Market" projesi meyvelerini veriyor. Halk Ekmek Fabrikası, kurulduğu günden bu yana aralarında kadınların da kurucusu olduğu kooperatiflerden 550 milyon liraya yakın yöresel ürün satın alarak hem üreticilere destek verdi hem de Başkentlileri uygun fiyata doğal ürünlere kavuşturdu.

Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala, Başkent Marketlerde 22 tanesi kadın kooperatifi olmak üzere 73 üretici kooperatifinden alınan yöresel ürünleri vatandaşlara ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Halk Ekmek olarak 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz Başkent Market projesiyle üretici kooperatiflerimizin yanında olduk. Toplam 73 kooperatiften yaklaşık 550 milyon liralık yöresel ürün satın alarak üreticilerimize önemli ekonomik destek verdik. Şu anda 7 Başkent Market şubemiz, 3 Fabrika Satış Mağazamız, 3 Başkent Büfemiz olmak üzere 6,5 milyon Ankaralıya en iyi ve en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın öncelikli projeleri arasında yer alan Başkent Marketler çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Başkent Market Projesi büfeleriyle ve de şubeleriyle Türkiye'nin en büyük belediye marketi olma özelliğini taşımaktadır."

İlki 29 Nisan 2020'de Etimesgut'ta hizmete açılan Başkent Marketlerin sayısının artırılarak daha geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor. Proje ile özellikle Ankara'nın çevre ilçelerinde üreticiler kooperatifleşerek hem üretim artıyor hem de yerel istihdama katkı sağlıyor.

Başkent Market projesi sayesinde yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zinciri oluşturularak aracılar ve komisyoncular ortadan kaldırıldı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte "https://www.baskentmarket.com.tr/" sitesi üzerinden tüm Türkiye'ye de sağlıklı, doğal, güvenilir ve yöresel ürünler uygun fiyata gönderiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Üreticilere Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
14:35 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Üreticilere Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement