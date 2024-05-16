Ankara Sanayi Odası Başkanı ve Sanayiciler Mansur Yavaş ile Buluştu

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve sanayiciler, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASO üyesi sanayicilerle bir araya geldi. Yavaş'ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan Konuk Evi'nde gerçekleşen buluşmaya ASO Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkent'te farklı sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren çok sayıda sanayici katıldı. Toplantıda Ankaralı sanayiciler, yerel yönetim noktasında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a iletti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ardıç, sözlerine yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu sağlayan başarısından dolayı Yavaş'ı tebrik ederek başladı. Yerel kalkınmanın yerel yönetimlerle sanayicinin sürdürülebilir iş birliğine bağlı olduğunu vurgulayan Ardıç, "Biz sanayiciler, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde sabır, cesaret ve inatla üretmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle yol, yağmur suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarımızda yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmazsak temel çalışmalarımız aksamakta, şehrimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapacağımız her katkı sekteye uğramaktadır" ifadelerini kullandı.

"Desteğin devam edeceğine inanıyorum"

Belediyelerin asli görevlerinden birinin de küçük ve ortak ölçekli işletmeleri ve girişimciliği teşvik ederek, ortak bir kalkınma vizyonu oluşturmak olduğunu belirten Ardıç, bu noktada Ankaralı sanayicilerin şanslı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Mansur Yavaş, göreve geldiğinden itibaren bizim sesimize sadece kulak vermedi, çok büyük destekler de sağladı. Sayın başkanla başkentimizin birçok bölgesinde sanayicilerimizle bir araya geldik; sorunlarımızı, talep ve önerilerimizi dile getirdik. Organize sanayi ve diğer sanayi bölgelerinde sorunlarımızın çözümüne önemli katkılar sağladı. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum."

Ankara'nın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü olmak üzere 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdamıyla bir sanayi ve teknoloji kenti olduğunu belirten Ardıç, "Bizlere düşen dijital ve yeşil dönüşümü sağlayarak, sanayi tesislerimizi ileri teknolojiyle geleceğin pazarlarına hazırlamaktır" dedi.

Ankaralı sanayicilerin yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yapmalarının Türkiye'yi de gelişmiş ülkeler ligine çıkaracağını söyleyen Ardıç, bu hedefler için bazı çalışmaların ivedilikle başlaması gerektiğini belirtti.

"Fuar alanı ve havalimanı metrosu yapılmalı, yurt dışı direkt uçuş sayısı artmalı"

Ankara'nın fuar alanı bulunmayan nadir başkentlerden biri olduğuna ve bu konuda acil girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çeken Ardıç, havalimanına metro bağlantısının da bir an önce sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ardıç, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının da son derece yetersiz olduğunu belirterek, "Bu konuda Ankara Sanayi Odası olarak yaptığımız lobi çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın vereceği desteğin direkt uçuş sayısının artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yerel yönetim-sanayi iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum"

Ardıç, Başkan Yavaş'ın sanayicilerin yerel yönetime ilişkin sorunlarını bizzat dinlemesi ve çözümlenmesi konusundaki çabalarının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Başkentimizde yerel yönetim-sanayi iş birliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Sayın Mansur Yavaş'a bugüne kadar sağladığı destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, başkentli sanayicilerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Sorunları yerinde tespit edip çözmeye çalıştıklarını söyleyen Yavaş, "Sanayicilerimizle bundan sonra da bir araya gelip, onlar için neler yapabileceğimizi istişare edeceğiz. Çünkü sizler ne kadar üretirseniz biz de bu üretimden gelen vergiyle Ankara'mıza hizmet ediyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri ile iş birliğine devam edeceklerini söyleyen Yavaş, "Ankara'yı ortak akılla yönetip, üretimde, ihracatta öne geçmiş, Cumhuriyet'e yakışır bir başkent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaralı sanayicilerle sohbetiyle devam etti. ASO üyeleri, yerel yönetimlere ilişkin sorun, talep ve çözüm önerilerini doğrudan Başkan Yavaş'a iletme fırsatı buldu. - ANKARA