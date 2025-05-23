Ankara Tarım ve Hayvancılık Fuarı Sincan\'da Başladı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Tarım, Hayvancılık Makineleri Teknolojileri ve Yem Fuarı başladı.

Sincan Belediyesinin düzenlediği fuarda tarım ve hayvancılık sektörü bir araya geldi. Osmanlı Kapalı Semt Pazarı'nda toplam 15 bin metrekarelik alanda tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmelerin, çiftçilik ekipmanlarının ve tarım alanındaki yeniliklerin tanıtıldığı fuara 170 firma ve marka katıldı. Dört gün sürecek fuarın 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

"Sincan, tarımsal potansiyeli çok yüksek bir yer"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın tarımsal olarak çok yüksek potansiyele sahip bir ilçe olduğunu belirtti. Ercan, "Sincan tarımsal potansiyeli çok yüksek bir yer. Bir taraftan Sincan, üretim bakımından olmazsa olmaz bir yer oldu. Sadece Ankara'nın değil, İç Anadolu'nun, hatta Türkiye'nin en önemli bölgelerinden birisi haline geldi. Yakın zamanda artık bizim rakibimiz Kocaeli, İstanbul olacak. Ankara'da en fazla göç alan bölge Sincan ve büyük dinamik bir yapımız var" dedi.

"Güzel işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz"

Ercan, "Güzel işlere imza attık, bundan sonra da imza atmaya devam edeceğiz. Mesela çiftçi yaş ortalamasının gençleştirilmesi meselesi. Çok kıymetli genç nüfuslu vatandaşlarımızın köye dönmesini sağlamak çok önemli. Köydeki çiftçilerimizden vergi almıyoruz. Bunun yanında doğalgaz firmamızla yoğun temasları başlattık. Köye doğalgazın gelmesi, çiftçilerin kışın orada konaklaması açısından çok önemli. Ankara'daki birçok köyümüzde şu anda doğalgaz var. Sincan'da da bir veya iki köyümüz doğalgazsız kaldı. Aşağı yukarı tüm köylerimizde doğalgaz var. Bu da çiftçinin konforunu arttırıyor" diye konuştu.

"Günümüz teknolojilerini çiftçilerimize gösteriyoruz"

Başkan Ercan, tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri çiftçilere göstermeyi hedeflediklerini belirtti. Ercan, "Rota cihazı, toprak arazi cihazı gibi günümüzün teknolojisini çiftçilerimize göstererek verimliliği arttırmak için birlikte birçok şey yapmaya gayret ediyoruz. Doğum desteğiyle çiftçimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü üretim her şey" dedi.

Konuşmasının ardından fuarı gezen Başkan Ercan, bir traktör firması standında traktörleri inceledi ve bir bahçe traktörünün direksiyonuna geçerek kameralara poz verdi. Ankara Tarım, Hayvancılık Makineleri Teknolojileri ve Yem Fuarı, 22-25 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İl Koordinatörü Esra Erdem, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da katıldı. - ANKARA