Ankara Teknoloji Üssü İçin Çalışmalara Başlandı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Ankara Teknoloji Üssü, başkentimizin teknolojiye dayanan yüksek katma değerli üretimini daha üst seviyelere çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ardıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ASO'da ağırladı.

Ankara'da sanayinin daha da gelişmesi, yeni sanayi bölgeleri kurulması için atılacak adımların ele alındığı toplantıda Ardıç, Ankaralı sanayicilerin sorun ve taleplerini Bakan Kurum'a aktardı.

Ardıç, Bakan Kurum'un, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra bölgenin yeniden yapılanması ve olası Marmara depreminin yıkıcı etkilerini minimum düzeye indirmek için başta kentsel dönüşüm olmak üzere yürüttüğü faaliyetleri değerli bulduklarını belirtti.

Depremin ardından Hatay'da tam donanımlı 300 konteynerden oluşan ilk konteyner kenti ve yaşam merkezini hayata geçirdiklerine işaret eden Ardıç, deprem bölgesindeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi için "tersine göç" kampanyasını da ilk kez ASO'nun başlattığına dikkati çekti.

Ardıç, son dönemde Marmara bölgesindeki yatırımcılardan, Ankara'da sanayi arazisi tahsisi konusunda çok sayıda talep aldıklarını bildirdi.

Ankara'da Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması gerektiğini belirten Ardıç, "Türkiye'de ilk olacak böyle bir OSB için Bakanımız Murat Kurum'un sağlayacağı destek bizler için çok önemli." ifadesini kullandı.

Ardıç, Oda tarafından hazırlanan "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu"na da değinerek, Ankara'nın ihracatında yüksek teknoloji ihracatı payının yüzde 13 ile Türkiye ortalamasından (yüzde 3,8) ve diğer 5 büyük sanayi ilinden yüksek olduğuna dikkati çekti.

ASO'nun Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladığının altını çizen Ardıç, şunları kaydetti:

"Malıköy'den Sincan'a uzanan sanayi havzasının odağında ve 5 büyük OSB'nin ortasında konumlanacak Ankara Teknoloji Üssü, başkentimizin teknolojiye dayanan yüksek katma değerli üretimini daha üst seviyelere çıkaracaktır. Hedefimiz, ülkemizin başkentini sanayi ve teknolojinin de başkenti yapmak."

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, toplantıda yeni sanayi alanlarından kentsel dönüşüme kadar istihdam ve teknoloji odaklı yatırımları ele aldıklarını ifade etti.