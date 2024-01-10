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Ankara'ya içme suyu sağlayacak proje ihale sürecine girdi - Son Dakika
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Ankara'ya içme suyu sağlayacak proje ihale sürecine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Ankara'ya Çamlıdere Barajı'ndan içme suyu sağlayacak projede ihale sürecine geldi. DSİ, Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak için İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatörü'nü tamamladı. Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini Projesi ise 2023 Yılı Yatırım Programı'na alınarak ihale süreci başlatıldı. Proje, iki aşamada gerçekleştirilecek ve ilk aşama için ön yeterlilik oturumu 29 Ocak'ta yapılacak.

Ankara\'ya içme suyu sağlayacak proje ihale sürecine girdi
10.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:33
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Ankara'ya Çamlıdere Barajı'ndan içme suyu sağlayacak projede ihale sürecine geldi.

AA muhabirinin DSİ'den edindiği bilgiye göre, kurum tarafından bugüne kadar ülke genelinde 400 içme suyu tesisi hizmete alındı.

Söz konusu tesislerle yaklaşık 50 milyon kişiye yıllık 5,2 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlanıyor.

DSİ, yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'ya içme suyu sağlayan İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatörü'nü de tamamladı.

Ankara'nın 2050'de ortaya çıkacak içme suyu ihtiyacını garanti altına alan ve 2019'da devreye alınan Gerede Sistemi'yle, Bolu Gerede Havzası'ndaki sular, Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneliyle Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılıyor.

DSİ, kentin su ihtiyacı için Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini Projesi'ni de yürütüyor. Bu kapsamda, DSİ tarafından yapılan girişimlerle Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini işi 2023 Yılı Yatırım Programı'na alınarak ihale süreci başlatıldı.

Proje iki aşamada yapılacak

"Ankara Çamlıdere Barajı İçme Suyu Temini" işi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, Kınık Tünel çıkışı ile İvedik su arıtma tesisi arası Çamlıdere-1 öngerilmeli beton boru hattının yeniden yapılması sağlanacak.

İkinci aşamada ise Güdül, Beypazarı, Ayaş ilçe merkezleri ile bağlı mahallelere içme ve kullanma suyu sağlanması için 397 kilometrelik isale hattı yapılacak.

DSİ, projenin ilk etabı için ihaleye çıkarken, ihalenin ilk aşaması olan ön yeterlilik oturumu, 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek. İlk etabın inşaat sürecinin takip ve yönetimi de DSİ tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıdere, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'ya içme suyu sağlayacak proje ihale sürecine girdi - Son Dakika


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