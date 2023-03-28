Ankara'yı hareketlendiren iddia: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin ardından asgari ücrete de zam kapıda - Son Dakika
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Ankara'yı hareketlendiren iddia: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin ardından asgari ücrete de zam kapıda

28.03.2023 10:01

En düşük emekli aylığının 7500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bir başka düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2000 TL'ye çıkarıldı. Ankara kulislerini çalkalayan diğer bir iddiaya göreyse,14 Mayıs seçimlerinden önce asgari ücrete de zam yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Vedat Bilgin'in yaptığı ileri sürülen, "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" açıklamasını yalanlaması da böyle bir hamlenin işareti olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında verdiği müjde sonrasında en düşük emekli aylığı 7500 TL'ye yükselirken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyeler de yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseltildi.

SEÇİMLER ÖNCESİ ASGARİ ÜCRETE DE ZAM YOLDA İDDİASI

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde asgari ücrete de zam yapılacağı iddiası Ankara kulislerinde ciddi şekilde dillendirilmeye başlandı.

BAKANLIĞIN YALANLAMASI DA "İŞARET" OLARAK YORUMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam konusunda yaptığı öne sürülen "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" açıklaması dakikalar içinde bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla yalanlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Bakanlığın bu açıklaması özellikle sosyal medyada "Asgari ücrete de zam yapılabilir" şeklinde yorumlanıyor.

TEMMUZ ZAMMI ERKENE ALINABİLİR

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılın asgari ücretini açıklarken yaptığı, "Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" sözüne sık sık atıf yapılıyor. Temmuzda yapılması beklenen artışın erkene alınabileceği konuşuluyor.

YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Heyyy kurban olduğumun seçimi bee :)) Cevap Yaz 46 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: HADİ REİS 10 BİNE ÇEK ASGARİ ÜCRETİ. SEÇİM GARANTİ ZATEN FARKA BOĞALIM HAÇLILARI. Cevap Yaz 25 52 Yayından Kaldır
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Kurban Bayramı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'yı hareketlendiren iddia: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin ardından asgari ücrete de zam kapıda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'yı hareketlendiren iddia: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin ardından asgari ücrete de zam kapıda - Son Dakika
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