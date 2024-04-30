Ankaralı iş dünyası temsilcileri enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmamasını olumlu karşıladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankaralı iş dünyası temsilcileri enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmamasını olumlu karşıladı

Ankaralı iş dünyası temsilcileri enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmamasını olumlu karşıladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmaması kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ardıç ve Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığının reel sektörün gerçeklerini dikkate alarak verdiği bu kararın yerinde olduğunu belirtti.

30.04.2024 15:43
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Ankaralı iş dünyası temsilcileri, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmaması kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, söz konusu kararla, iş dünyasının sesine kulak verdiğini ve reel sektörün gerçeklerini dikkate aldığını belirtti. Ardıç, "Bu karardan dolayı başta Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere Bakanlık bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ardıç, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanmayıp, 31 Aralık 2024 tarihli bilançolara uygulanmasının ülke ekonomisi açısından daha faydalı olacağına inandıklarını ve beklentilerinin de bu yönde olduğunu bildirdi.

ATO da kararı "yerinde" buldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmamasına dair taleplerin daha önce iş dünyası ve mali müşavirlerce dile getirildiğini hatırlattı.

Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığının reel sektörün gerçeklerini dikkate alarak verdiği "sağduyulu" kararın çok yerinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Gürsel Baran, Seyit Ardıç, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankaralı iş dünyası temsilcileri enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmamasını olumlu karşıladı - Son Dakika

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