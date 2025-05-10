Anneler Günü Cirosu 100 Milyar TL Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Anneler Günü Cirosu 100 Milyar TL Bekleniyor

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Palandöken, Anneler Günü'nde esnaf için büyük bir hareketlilik ve 80-100 milyar TL ciro bekliyor.

10.05.2025 09:24
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Palandöken: "Anneler Günü için 80-100 milyar TL ciro bekleniyor"

"Bu özel gün annelerimizi gülümsetmek için büyük bir fırsat"

"Sevginin ve fedakarlığın sembolü annelerimiz unutulmamalı"

"Anneler yalnızca maddiyatla değil gönül bağı ile mutlu olur"

ANKARA - Hayat boyunca evlatları için fedakarlık yapan annelerimizin yüzünü güldürmek için Anneler Günü'nün bir fırsat olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anneler Günü'nü bu pazar idrak edeceğiz. Annemizi sevindirmek, yüzünde bir tebessüm görebilmek hepimizin en büyük arzusu. Annenize alacağınız hediyenin büyük ya da küçük olması önemli değil. Önemli olan, o hediyeyi sevgiyle, içtenlikle sunabilmenizdir. Artık annenizin ev için bir ihtiyacı mı var, kendi kişisel bir ihtiyacı mı var, yoksa sadece bir gül ya da bir karanfil mi aldınız, hiç fark etmez. Anneniz, o hediyeye değil; sizin yüzünüzdeki tebessüme, ona duyduğunuz saygıya, verdiğiniz değere bakar. Bu da annenizin anılmasının, hatırlanmasının en büyük sevgi yumağı haline gelmesidir" dedi.

"A'dan Z'ye 415 meslek dalında hareketlilik başlayacak"

Anneler Günü'nün esnaf için ekonomik anlamda umutların tazelendiği bir dönem olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu gün aynı zamanda esnaf için de çok önemli. A'dan Z'ye 415 meslek dalında hareket başlar. Pastacıdan çiçekçiye, züccaciyeden billuriyeye, tuhafiye dükkanlarına kadar, artık bütün gereçlerin satıldığı mağazalarda, esnaf dükkanlarında bir hareketlilik olur. Böyle özel günleri esnaf olarak hep iple çekiyoruz. Sevgililer Günü'nü, ardından gelen bayramları, Anneler Günü'nü, Babalar Günü'nü, Kurban Bayramı'nı bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu günler, esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı, en çok kazanç sağladığı günler olarak görülüyor. Bu sene ise önceki yıllara göre biraz daha fazla hareket bekliyoruz. Çünkü çarşıda, pazarda fiyatlar yüksek. Tahmini olarak 80 ila 100 milyar TL arasında bir ciro oluşması öngörülüyor. Tabii bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak. İnsanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Annelerimizin 'yavrum geldi' kelimesini duymayı istiyoruz"

Annelere olan sevgi ve saygının sadece bir güne değil hayatın her anına yayılması gerektiğini belirten Palandöken, "Bu günün en önemli özelliği, annenizin size hiçbir şey beklemeden açtığı o şefkatli kucağın belki de hayatınız boyunca içinizde taşıyacağınız, size yön verecek en kıymetli sevgi oluşudur. Gelenek haline dönüşmüş olan bu duygu hem sevgi alışverişini pekiştirecek, hem de esnafın iş yapmasına, çarşının, pazarın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Aynı duygularla, herkesin Anneler Günü'nü sağlıklı, uzun süre birlikte geçirilecek nice günlerin başlangıcı olarak kutluyoruz. Annenize, babanıza, aile büyüklerinize duyacağınız saygı ve sevgiyi yılın sadece bir gününe değil, hayatınızın her anına yaymanızı temenni ediyoruz. Bu yıl da aynı duygularla Anneler Günü'nü idrak etmeyi, tüm annelerimizin ellerinden öpmeyi, onların yüzlerinde oluşacak bir gülümsemeyi görmeyi ve 'Yavrum geldi' kelimesini duymayı canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anneler Günü Cirosu 100 Milyar TL Bekleniyor - Son Dakika

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