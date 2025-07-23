Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atılıyor

23.07.2025 12:14
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelinin 25 Temmuz'da atılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu'nun temelinin 25 Temmuz'da atılacağını belirterek, söz konusu projeyle ekonomik açıdan 17,7 milyar liralık kazanım sağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye dair bilgileri paylaştı.

Antalya ve Alanya'yı birbirine bağlayacak güzergahta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisinin yer alacağını ifade eden Uraloğlu, "Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini 25 Temmuz Cuma günü atacağız. Bu dev projemizle sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağız, aynı zamanda bölgenin turistik, ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, güzergahın Serik kavşağından başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyeceğini ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı kavşağında son bulacağını belirtti.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun 84 kilometresinin ana yol, 38 kilometresinin bağlantı yolları olmak üzere inşa edileceğini bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat olan Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira yakıt tasarrufu olmak üzere toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız. Ayrıca yıllık 47 bin ton karbon salınımını da önlemiş olacağız."

"Bölgenin rekabet gücünü artıracak"

Uraloğlu, yeni otoyolun özellikle yaz aylarında ciddi trafik yoğunluğu yaşayan Antalya-Alanya hattındaki mevcut kara yolunun yükünü önemli ölçüde azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

" Turizm, tarım ve lojistik açısından bu hattın modern bir otoyolla desteklenmesi bölgenin rekabet gücünü artıracak. Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek. Bu, yalnızca bölgesel bir yatırım değil, aynı zamanda ulusal ölçekte stratejik bir adım. Antalya-Alanya Otoyolu'nu ayrıca önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığımız Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına da entegre edeceğiz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Antalya, Ekonomi, Turizm, Alanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atılıyor - Son Dakika

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