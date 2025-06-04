Antalya'da Bayram Doluluğu Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Bayram Doluluğu Beklentisi

Antalya\'da Bayram Doluluğu Beklentisi
04.06.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi otel doluluğu %70-80 beklenirken, sonrasında ciddi boşluklar yaşanacak.

Kurban Bayramı öncesi Antalya'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 70-80 seviyesinde kalması bekleniyor. Turizmci Hamit Kuk, bayram sonrası ise ciddi boşluklar yaşanacağını belirterek, "Haziran sezonu gecikmeli açılıyor. Aslında hedefimiz yüzde 100 doluluktu ama ulaşamadık" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı turizmci Hamit Kuk, Kurban Bayramı öncesi Antalya'daki otellerin doluluk oranlarını ve turizm sezonunun genel seyrini değerlendirdi. 2025 yaz sezonundan beklentilerin yüksek olduğunu ancak ilk 4 aylık performansın hedeflerin gerisinde kaldığını kaydeden Kuk, "Aslında beklentimiz bu sene çok yüksekti, 2025 yaz sezonunda ama ilk 4 aylık performans açıkçası çok iyi değil. Geçen senenin altında kaldık. Mayıs ayı fena geçmedi ama Haziran ayının ilk 15 günü biraz durgun geçiyor, özellikle yurt dışı pazarda" ifadelerini kullandı.

Sınavlar iç pazarı etkiledi

Kurban Bayramı döneminde hem iç pazar hem de yurt dışı pazarın birleşmesiyle genelde iyi bir sezon beklendiğini ifade eden Kuk, bu yıl tablonun farklı olduğunu söyledi. Kuk, "Yurt dışı pazar biraz düşük kaldı. İç pazarda da karne tatilleri henüz yapılmadı. Arkasında 15 Haziran'da LGS var. 21-22 Haziran'da üniversite sınavları var. Bu üçü ailelerin tatile çıkmasını engelliyor" dedi.

Aileli tatillerin düşük geçtiğine dikkat çeken Kuk, buna rağmen çocuğu olmayan ya da sınav nedeniyle takvim engeli bulunmayan kişilerin tatile çıktığını belirterek, "Satışlar fena değil ama çok aman aman istediğimiz düzeyde de değil" ifadelerini kullandı.

Otellerde hedef yüzde 100'dü ama yakalanamadı

Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki genel doluluğun yüzde 70-80'leri bulacağını belirten Kuk, bayram sonrasında ise ciddi boşluklar olduğunu söyledi. Kuk, "Yerli pazarla yurt dışı pazarı birleştiğimiz zaman, otellerdeki genel doluluk Haziran'ın özellikle ilk haftasında bayram döneminde yüzde 70, yüzde 80'leri bulacak. Ama hemen arkasında ciddi boşluklar var. Dolayısıyla çok iyi diyemeyiz, aslında olması gereken yüzde 100 dolulukları sağlamak, yüzde 80 doluluk hedeflediğimiz rakam değil ama burada sadece iç pazara bakmamak lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye pahalı, Mısır ve Yunanistan öne geçti

Yurt dışı pazardan gelen turist sayısında da düşüş yaşandığını belirten Kuk, Türkiye'nin rakip ülkelere göre pahalı hale geldiğine işaret etti. Kuk, "Türkiye son iki senedir oldukça pahalı bir hale geldi. Bizden daha ucuz destinasyonlar var. Özellikle Mısır gibi, Yunanistan gibi. Özellikle yabancı pazarlar, Ruslar, Almanlar ve Avrupalılar bu sene Mısır'ı daha fazla tercih etmeye başladı" dedi.

Turizmcilerin gözü 25 Haziran'da

Haziran'ın 15'inden sonra yurt dışı pazarının toparlanacağını ve üniversite sınavlarının tamamlanmasıyla iç pazarda da hareketlenme beklendiğini aktaran Kuk, sezonun esasen 25 Haziran itibarıyla açılacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, antalya, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Bayram Doluluğu Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:08:56. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bayram Doluluğu Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.