Antalya'da Esnaf Toplantısı Tamamlandı

Ekonomi

Antalya'da esnafın sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı 12 günlük 'İstişare, Değerlendirme ve Eğitim' toplantısı sona erdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından 9-21 Şubat tarihleri arasında 4 oturumda düzenlenen 'İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma' toplantısı Antalya'da tamamlandı. Toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK'e bağlı 82 birlik ve 13 mesleki federasyon başkanı olmak üzere yaklaşık 800 yönetici ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de katılım sağladı.

Burada konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 5362 sayılı yasanın verimli bir şekilde esnafın lehine revize edilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarların çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalar maalesef yeterli değil. Esnaf bugün en fazla 3-5 yıl arasında açtığı işletmeyi kapatmak zorunda kalıyor. 50-60 yıl boyunca çocuklarını o işle yetiştiren baba modeli artık bitti. Çünkü esnaf, rekabet edemeyeceği bir piyasa düzeniyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın her yerinde ticarette küçük işletmeler korunuyor. Bu durum ülkemizde de uygulamaya konulmalı. Ayrıca bir de NACE kodları çıktı. Keşke adil bir sistem olsaydı. Şimdi kuaförü tutup şoförlere, şoförü bakkallara kaydettirmek gibi abes bir durum ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çalışıyor, ancak NACE kodları yalnızca Bakanlıkla ilgili değil, birçok kurum ve konuyu etkiliyor."

Toplantıda esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları güncel sorunlar ise şu şekilde sıralandı:

"Küresel ekonomik gelişmelerin esnaf üzerindeki etkileri, enflasyonun esnaf üzerindeki etkileri, finansmana erişim zorlukları. Kira maliyetlerinin artması ve etkileri, enerji maliyetlerinin artması ve etkileri, esnafın yaşadığı maliyet artışları karşısındaki sıkıntıları. Esnaf kredilerinde faiz yükünün azaltılması önerileri, vergi düzenlemeleri ile ilgili öneriler, SGK prim destekleri üzerine yapılan değerlendirmeler. Kira artışlarına karşı alınabilecek önlemler, yerel yönetimlerle iş birliği içinde destek mekanizmalarının geliştirilmesi önerileri, esnaf ve sanatkarların dijital dönüşüm süreçlerine adaptasyonu. E-ticaret alanında esnafa daha fazla destek verilmesi gerekliliği, esnaf ve sanatkarların mesleki gelişimleri ve eğitim süreçleri, ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlama gerekliliği. Dijital pazarlama konusunda eğitim alma ihtiyacı, finansal okuryazarlık konusunda eğitim alma ihtiyacı, yeni nesil ödeme sistemleri konusunda eğitim alma ihtiyacı. Meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın artırılması, sektör içi iş birliklerinin güçlendirilmesi, esnafın birlikte hareket edebilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi. Kooperatifleşme süreçlerinin desteklenmesi ve esnafın kendi iç mekanizmalarıyla ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesi için atılması gereken adımlar." - ANKARA