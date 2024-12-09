Antalya'da Güneş Enerji Santrali Kuruldu

Ekonomi

CW Enerji, Antalya'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2196.35 kilovat pik gücündeki güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, güneş enerji santrallerinin çevre dostu yapıları, ekonomik avantajları ve sürdürülebilirliği ile geleceğin enerji çözümleri arasında ön plana çıktığını ifade ederek, "Hızla artan güneş enerji santralleri temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişin en önemli adımlarından biri olarak enerji ihtiyacımızı karşılamada önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, avantajları nedeniyle güneş enerji santrallerine ilginin gün geçtikçe artığını belirterek, "Antalya'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 2196.35 kilovat pikgücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Bu proje ile firma yılda yaklaşık 1 milyon 442 bin 343 kilogram karbondioksit salınımını önleyecek. Bu miktar 218 adet ağacın yıllık olarak atmosferden uzaklaştırdığı karbondioksit miktarına eşdeğer." değerlendirmesinde bulundu.