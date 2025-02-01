Antalya'da Güneş Okulu Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Güneş Okulu Projesi Tamamlandı

Antalya\'da Güneş Okulu Projesi Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere istihdam sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla başlattığı Güneş Okulu Projesi'ni başarıyla tamamladı. Proje, gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşarak iş hayatına atılmalarını hedefliyor.

01.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:22
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere istihdam sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla başlattığı Güneş Okulu Projesi'ni tamamladı. Proje, gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşarak iş hayatına atılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ortaklaşa finanse edilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Programı kapsamında hibe alınan Güneş Okulu Projesi'nin sonuna gelindi. Güneş Okulu Projesi ile Antalya ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapacak güneş enerjisi sistemleri kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda nitelikli ve uzman ara eleman yetiştirilerek istihdam açığının kapatılmasına katkıda bulunulacak.

"İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım"

Projenin kapanış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, iklim değişikliğinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Atasoy, fosil yakıt kullanımının neden olduğu aşırı hava olayları, şiddetli yağışlar, fırtınalar, sel felaketleri ve mega orman yangınlarının iklim krizinin açık göstergeleri olduğunu belirterek, bu sorunun çözümünde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin en etkili yol olduğunu vurguladı.

Atasoy, "Bu kapsamda başlatılan Güneş Okulu Projesi ile hem gençlere istihdam imkanı sağladık hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attık. Başkanımız Muhittin Böcek'in her zaman ifade ettiği gibi, biz günü kurtaran değil, geleceğe yatırım yapan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. 18'inci Güneş Enerji Santralimizi (GES) faaliyete almak üzereyiz. 365 günün 300 günü güneş alan Antalya, güneşin de kentidir. Bu projeyle 31 gencimize istihdam sağlanmış ve güneş enerji sektöründe ara eleman ihtiyacına katkı sunulmuştur. Projeye finansal destek sağlayan Avrupa Birliği, İŞKUR ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyor, işbirliğimizin yeni projelerle devam etmesini diliyorum" dedi.

144 saatlik eğitim ve uygulama alanları

Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, proje kapsamında verilen eğitimler hakkında bilgi verdi. Yaman, şöyle konuştu. "İşsiz ve okumayan 15-29 yaş arası gençlerimize Çanakkale Üniversitesi tarafından 48 gün online olarak 144 saatlik "Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı" eğitimi verildi. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerjinin Tarihçesi, Elektrik ve Elektronik Esasları, Fotovoltaik Sistem Bileşenleri derslerini aldılar. Ardından gençler Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde kurulan uygulamalı eğitim alanında, online derslerde edindikleri teorik bilgileri 12 gün boyunca pratik uygulamalar ile pekiştirme imkanları buldular. Gençler, özel sektörden konuyla ilgili firma yetkilileri ile bizzat görüşme imkanı buldular. Ayrıca eğitim süresi boyunca her öğrenciye günlük 10 Euro destek sağlandı. 18 ay süren projemiz nihayet başarılı bir şekilde tamamlanmıştır." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Güneş Okulu Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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