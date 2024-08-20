Antalya'da İncir Hasadı Başladı

Ekonomi

Antalya'da incir hasadı başladı

Bahçeden çıkış ücreti ise kalitesine göre 80 ile 100 TL arasında değişiyor

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesinde yetişen siyah incirin hasat dönemi başladı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürecek.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış ücreti ise kalitesine göre 80 ile 100 TL arasında değişiyor.

İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2024 Bursa siyah incir hasadına başladıklarını söyledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu rekoltede biraz artış olduğunu söyleyen Şanlı, "Bu yıl ağaçlarımızın budama mevsimiydi. Bu yıl sert budama yaptık. Yağan dolu nedeniyle bahçemizin bir bölümünü dolu vurdu. Fakat sonradan kurak gidince sıcaklardan dolayı incirlerimizin bir bölümü döküldü. Hasatta biraz düşüş oldu. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise incirde bu yıl kalite geçen yıla göre daha yüksek oldu. Köyde dolu vurmayan bazı bahçelerde ise rekoltede yüzde 10 gibi bir artış oldu" dedi.

"8 tanesi 1 kilo gram"

Ürünlü'de incirin çok kaliteli olduğunu söyleyen Şanlı, "Bursa incirimizin 8 tanesi bir kilogram civarında geliyor. Kalite mükemmel. Geçen yıl 240 incir ağacından 8 ton civarında incir toplamıştık. Bu yıl rekolte olarak düşük fakat, kalite olarak oldukça yüksek. Çünkü sert budama yaptık. Aşırı sıcaklardan dolayı da incirler kısmen döküldü. Satışta sıkıntımız yok. Halde komisyoncu dükkanımız var oraya gönderiyoruz. Zaten hale indiği zaman müşterisi hazır. İncirlerimiz çok kaliteli. İncirlerimize kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübresi veriyoruz. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı da incirlerimizde ayrı bir lezzetli, tat ve aroması çok yüksek" şeklinde konuştu.

"Sabah 06.00'da başlıyoruz"

İncirleri toplama işine sabah 06.00'da başladıklarını ve incirlerin olgunlaşmasına göre 3 günde bir incir hasadı yaptıklarını söyleyen Şanlı, "Havalar sıcak olduğu için biraz ara veriyoruz. Öğleden sonra yeniden toplamaya başlıyoruz. İncirleri kasalara 5 boya ayırıyoruz. İncir bahçemiz toplam 16 dönüm. 8 dönümünde 240 adet incir ağacı var. Geçen yıla göre 8 ton civarında incir alacağız. Hasadımız Eylül ayının 20-25'ine kadar devam edecek. Ondan sonra biter.