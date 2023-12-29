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Antalya'da Papaya Üretimi: İç Pazarın Yanı Sıra 3 Ülkeye İhracat - Son Dakika
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Antalya'da Papaya Üretimi: İç Pazarın Yanı Sıra 3 Ülkeye İhracat

Antalya'da yaşayan bir çiftçi, uzun denemeler sonucu en çok talep gören papaya cinsini üretmeye başladı. Yıl boyunca ürün alabilen çiftçi, iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat yapıyor. Papaya, özellikle Türkiye'de yaşayan Uzak Doğulular tarafından tercih ediliyor ve sarısı meyve, yeşili sebze olarak satılıyor.

Antalya\'da Papaya Üretimi: İç Pazarın Yanı Sıra 3 Ülkeye İhracat
29.12.2023 - 12:07,
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Antalya'da uzun denemeler sonucu, tropik meyve papayanın en çok talep gören cinsini üretmeye başlayan çiftçi, örtü altında yıl boyunca ürün alıyor, iç pazarın yanı sıra 3 ülkeye de ihracat yapıyor.

Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak 230 metrekare alana dikim yaptı.

Aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketen Uysal çifti, sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde yerleşik Uzak Doğululardan yoğun talep alınca hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi.

Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal, uzun denemeler sonucu Tayland'dan getirdiği tohumlardan Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.

Yıl boyu meyve veren ağaçlardan, tanesi 1-7 kilogram arasında değişen ürün alan Uysal, yeni cinsle birim alandan da daha fazla getiri sağlıyor.

Sarısı meyve, yeşili sebze olarak satılıyor

Uysal, AA muhabirine, lif oranı, vitamin, mineral ve güçlü antioksidan özelliğine sahip papaya üretimini hobiden çıkararak ticari boyuta taşıdığını, bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram ürün aldığını söyledi.

Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini dile getiren Uysal, yetiştirdiklerinin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını belirtti.

Papayanın sarısının meyve, yeşilinin sebze olarak satıldığını anlatan Uysal, " Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a gönderiyorum. Özellikle Gürcistan'dan yoğun talep var, orada çok fazla Uzak Doğu restoranı var. Türkiye'de yaşayan Uzak Doğululardan da talep çok." diye konuştu.

Önce iki tür papaya denediklerini ve istenilen ürünü alamadıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"İki defa seradaki tüm ürünleri sökmek zorunda kaldık. Tayland'dan tohum getirip, profesyonel fidecilerde çimlendirdik. Yeni denediğimiz türde çok başarılı olduk. Bu ürün çok ciddi talep görüyor. Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek. Papayanın anavatanı Güney Amerika'da papaya Hindistan cevizi gibi yuvarlaktır. Ancak bizden talep edilen uzun cinsiydi. Daha çok salatada kullanıyorlar. Yeşil olarak satıyoruz. Örtü altında olması kışın soğuktan koruyor. Papaya, doluyu, aşırı yağmuru sevmez, dibinin çamur olmaması gerekiyor. Çamur olduğunda kökten çabuk çürüyor, ağaç ölüyor. Onun için bakımı özenle yapılmalı."

Thipphawan Uysal da papayayı sevdiğini, Tayland'da salatasının çok tüketildiğini ifade ederek, kahvaltı için reçelini de yaptığını aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Papaya Üretimi: İç Pazarın Yanı Sıra 3 Ülkeye İhracat - Son Dakika
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