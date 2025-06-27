Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı

Antalya\'da Sağlık Turizmi Toplantısı
27.06.2025 13:08
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Antalya, sağlık turizminin geleceği için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Antalya, sağlık turizminin stratejik geleceğini konuşmak üzere önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde düzenlenen "Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı", sektör temsilcileri ile kamu yöneticilerini bir araya getirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Doç. Dr. Özgür Öztan ve çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi katılım sağladı.

"Turist artık hekim için geliyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın turizmdeki başarısının sadece "deniz, kum, güneş" üçlüsüyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Kitle turizmi sadece konaklama değil; moral, eğlence ve sağlık ihtiyacıdır. İnsanlar artık tatil yapmakla kalmıyor; tedavi ve uzman hekim hizmeti için de Antalya'yı tercih ediyor" dedi. Antalya'nın sağlık altyapısına ve hekim kalitesine dikkat çeken Hacısüleyman, "Temiz, konforlu, güler yüzlü ve dünya standartlarında hizmet veren bir sağlık sistemimiz var. Bu başarının mimarı sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

"Artık her adımımız mükemmel olmalı"

Türkiye'nin sağlık turizminde lider ülkeler arasında yer aldığını belirten Hacısüleyman, "Pandemi döneminde birçok gelişmiş ülke zorluk yaşarken, Türkiye güçlü sağlık sistemiyle ayakta kaldı. Bu başarı, sağlık alanındaki birikimimizin ve insan kaynağımızın eseridir" dedi.

Wellness gibi kavramlarla birlikte sağlık turizminin her yıl büyüdüğünü, dünya turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'inin bu alandan geldiğini kaydeden Hacısüleyman, bu oranın önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 20'ye çıkabileceğini ifade ederek, "Artık attığımız her adım mükemmel olmalı. Türkiye, turizmde örnek gösterilen bir ülke. Sağlık turizminde de aynı kaliteyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Alpaslan: "Türkiye, turizmde dünyanın zirvesinde"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde son 50 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke konumunda. Bu bir tesadüf değil, stratejik bir başarıdır" dedi. Turizm gelirlerinin son yıllarda arttığını ve Türkiye'nin artık nitelikli turizm yapar hale geldiğini belirten Alpaslan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu başarıda büyük rol oynadığını vurguladı. Pandemi sürecinde Türkiye'nin en az daralan, sonrasında ise en hızlı toparlanan ülke olduğunu belirtti.

"Hedef 100 milyar dolar turizm geliri"

Turizmde ürün çeşitliliğini artırmanın önemine değinen Alpaslan, sağlık turizminin bu hedefte kilit rol oynayacağını belirtti. "Bugün 60 milyar doları aşan bir turizm değerimiz var. Hedefimiz 100 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için sağlık turizmi gibi yüksek katma değerli alanlara yönelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın bu alanda öncü rol üstlendiğini belirten Alpaslan, "Sağlık, refah seviyesi yüksek ülkelerde büyük önem taşıyor. Türkiye, nitelikli sağlık hizmetleri ve turizm imkanlarıyla bu pazarda ciddi bir pay alabilir" dedi.

Vali Şahin: "Sağlıkta da turizmde de sıçrama yaptık"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin son 20 yılda hem sağlık hem de turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Fiziksel altyapı ve personel niteliği bakımından sağlıkta dünya standardındayız. Antalya ise bu gelişimin gözle görülür örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

TOBB: "Antalya bölgenin kalbi"

TOBB Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Doç. Dr. Özgür Öztan, sağlık turizminin 300 milyar doları aşan bir küresel pazara dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Öztan, "860'ın üzerinde sağlık kuruluşundan 114'ü Akdeniz Bölgesi'nde yer alıyor. Antalya ise modern altyapısı, uzman kadrosu, iklimi ve turizm imkanlarıyla bu bölgenin kalbi konumundadır" dedi.

Sektör stratejisi ve geleceği panelde ele alındı

Toplantının devamında düzenlenSK-CE-BÇen "Sağlık ve Turizm Alanında Kamu Stratejileri ve Yol Haritaları" başlıklı panelin moderatörlüğünü ATSO Başkanı Hacısüleyman üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türkiye'nin sağlık turizmi politikaları, kamu stratejileri, Antalya'nın potansiyeli ve geleceğe yönelik hedefler kapsamlı şekilde değerlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, antalya, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı - Son Dakika

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