Antalya'da Tarımsal Fuar Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Tarımsal Fuar Hazırlıkları Sürüyor

Antalya\'da Tarımsal Fuar Hazırlıkları Sürüyor
03.06.2025 15:57  Güncelleme: 16:02
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ANFAŞ, 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Sebze, Meyve, Arıcılık, Paketleme Fuarı'nın (ANFAŞ Fresh Antalya) önemine dikkat çekerek, fuarın Antalya'da kalması gerektiğini vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya'nın ticari potansiyeli açısından fuarın büyük önem taşıdığını belirtti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Bu fuarın tekrar Antalya'da olma fikri, ihracatçıların ve birliklerin talebi üzerine doğmuştur. Biz yine de Antalya'nın menfaatine olan her türlü girişimin yanındayız. Buyursun gelsinler bu fuarı birlikte yapalım. Antalya hassasiyetimizin tartışılmasına izin vermeyiz" dedi.

ANFAŞ, 18-20 Eylül tarihleri arasında "Sebze, Meyve, Arıcılık, Paketleme, Depolama, Taze Ürün, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı'nın (ANFAŞ Fresh Antalya) 6'ncısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fuarın tanıtımı ANFAŞ yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın Antalya'nın hem tarımsal hem de ticari potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bıdı, "Antalya için çok önemli bir fuardır. Bizden kaynaklı olmayan bazı sorunlar yaşandı. Ama biz bu şehirdeki üreticinin, tüccarın, ihracatçının yanındayız. Üniversiteler ile işbirliğimiz sürecek. 40 yıldır pazarlama yapıyorum, pazarlama bir beceridir. Bu heyecanı şimdiden yaşıyoruz. Fuar kapsamında düzenlenen projede gençlerin iş bulmalarına yardımcı olacağız" dedi.

ANFAŞ'tan rakip iddialarına sert yanıt

Bir fuar organizasyon şirketinin Antalya'nın milyarlarca liralık gelir kaybına uğradığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu da söyleyen Ali Bıdı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya hassasiyetimizin tartışılmasına izin vermeyiz. Bu şirket, fuarı İzmir'e taşıyarak Antalya'nın kaybettiğini iddia ediyor. Ancak Mersin'i de alternatif olarak gösterdi. Bu fuarın tekrar Antalya'da olma fikri, ihracatçıların ve birliklerin talebi üzerine doğmuştur. Biz yine de Antalya'nın menfaatine olan her türlü girişimin yanındayız. Buyursun gelsinler bu fuarı birlikte yapalım."

"Şartlar yerine getirilmedi"

ANFAŞ Yönetim Danışmanı Ferhat Bıçakçılar ise, firmaya geçmişte birçok kolaylık sağlandığını ancak sözleşme şartlarının yerine getirilmediğini ve dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Antalya'nın yaş sebze-meyve sektörünün lideri olduğunu belirten Bıçakçılar, Antalya'dan gittiği öne sürülen paralar için de, "Biz Antalya'nın milyarlık gelirinin bekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda binanın iskan durumu ve yangın yönetmeliğine uygunluğu konusundaki sorulara da açıklık getirildi. ANFAŞ yerleşkesi hakkındaki "ruhsatsız" iddialarına cevap veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, binanın yangın yönetmeliğine uygun olduğunu ve gerekli kaçış yollarının tamamlandığını söyledi. Oğuz, "Antalya'da başta Kaleiçi olmak üzere birçok yerde yangın yönetmeliklerinde sorunlar yaşandı. Ancak ANFAŞ binamızda yangın açısından bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kapalı otoparkla ilgili küçük bir sorun var, o da çözüme kavuşacak" diye konuştu.

"Bu fuar burada olmak zorunda"

Toplantıda sektör temsilcileri de fuarın Antalya'da kalmasının önemine dikkat çekti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Fresh Antalya Fuarı bizim için çok önemli. Başka şehirde olması düşünülemez. Tarımın kalbi burada atıyor. Kentimiz önemli bir ekonomik değer kazanıyor" diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ragıp Kök de, "Antalya 12 ay boyunca tarım yapılan ender şehirlerden biri. Bu fuarın kentten gitmesi doğanın kanununa aykırı" dedi.

"Yeni fuarların önünü açacak"

BAİB Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin ise en başından beri bu fuarı desteklediklerini ifade ederek, "Antalya'da olacak bu fuarla kent kazacak. Biz de BAİB olarak gereken tüm desteği vermeyi taahhüt ettik ve vereceğiz. Yurt dışından direkt uçuşların Antalya'ya fazla olması açısından da önemli. Başka bir şehre misafirleri çekmektense Antalya'ya çekmenin daha kolay olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen, "Bu fuarın bu topraklarda yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni fuarların da önünü açacak" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz ise belediye olarak fuarın arkasında olduklarını söyleyerek, "Şehir için büyük önem taşıyan bu fuarın destekçisiyiz. Tüm imkanlarımızla yanındayız" dedi.

Kumluca Tüccarlar Derneği Başkanı ve Soy Export sahibi Osman Öcal, konuşmasında fuarın Antalya'da olmasının tüm ihracaatçılar açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Geçen yıl İzmir'deki fuara katılmıştık. Her açıdan zorlandık" diye konuştu.

Fuarın tanıtım toplantısında ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AESOB Başkanı Adlıdan Dere, BAİB Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Ozen, ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Kumluca Tüccarlar Derneği Başkanı ve Soy Export sahibi Osman Öcal, ANFAŞ Yönetim Danışmanı Ferhan Bıçakçılar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, antalya, Ekonomi, Güncel, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Tarımsal Fuar Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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