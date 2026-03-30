Antalya'da Yeni Çiçek: Aslanağzı İhracata Başladı - Son Dakika
Antalya'da Yeni Çiçek: Aslanağzı İhracata Başladı

Antalya\'da Yeni Çiçek: Aslanağzı İhracata Başladı
30.03.2026 10:09
Antalya, aslanağzı çiçeği üretimi ile kesme çiçek çeşitliliğini artırdı ve Avrupa'ya ihracata başladı.

TÜRKİYE'nin kesme çiçek merkezi Antalya'da üretim çeşitleniyor. Karanfilin ardından aslanağzı üretimi de başladı ve ilk ihracat Avrupa'ya yapıldı.

Türkiye kesme çiçek üretimi ve ihracatının merkezi Antalya'da başta karanfil türleri olmak üzere çeşitli kesme çiçek türlerinin üretimi ve ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracatı yapılıyor. Yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde ihracatta yoğun dönemlerin yaşandığı Antalya'da sektör, kesme çiçek türlerini de çeşitlendiriyor. Kentte üretimi yapılan türler arasında ilk sırada karanfil çeşitleri geliyor. Ardından kesme gül, gerbera, krizantem, ayçiçeği, hüsnüyusuf, suda lale gibi türler arasına, yeni bir tür eklendi.

YENİ TÜR ASLANAĞZI

Serik ilçesi Belek bölgesinde karanfil fide üretimi ve suda lale üretimiyle çeşitli kesme çiçek türlerinin üretiminin yapıldığı firma, yeni bir kesme çiçek türü olarak 'aslanağzı' üretim sürecini başarıya ulaştırdı ve ilk ihracatını da bu yıl gerçekleştirdi.

DAHA HIZLI VE DAYANIKLI

Ziraat mühendisi Anıl Yolcular, "Yeni üretimini yaptığımız çeşit aslanağzı ve bu sene ilk denememizi yapmaktayız. 7 dönümlük alanda yaklaşık 1 milyon dallık çiçek üretimi ve ihracatı planlıyoruz. Antalya'da kesme çiçek sektörü en çok karanfil üretimi ve ihracatı yapıyor. Fakat biz alternatif, yeni ürünler üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bu yeni ürünün karanfile göre işçiliği daha az ve daha hızlı gelişiyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanımı daha fazla" dedi.

İLK İHRACAT AVRUPA'YA

Aslanağzı çiçeğinin ilk ihracatının Avrupa ülkelerine başladığını açıklayan Anıl Yolcular, "Şu an Avrupa ülkelerinin tamamına ihracat yapmaktayız. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelere de yapmayı planlıyoruz. Üretim sezonunu 1 yıl boyunca kademeli olarak tutmaktayız. Hızlı gelişen bir sektör olduğu için haftalık ihracatlar, haftalık kesimler yapmaktayız. Yani bu hafta mesela bir bölgenin dikimini yaptıysak diğer bölgede kesim yapmaktayız. 5 rengimiz mevcut, beyaz, pembe, kırmızı, turuncu ve sarı renklerin üretimi yapılmakta. Talebinin artacağını düşünüyorum. Çünkü artık alternatif ürünlerin de yetiştirilmesi gerekmekte. Herkes aynı ürünü yetiştirdiği zaman bu ürünün katma değeri düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Yeni Çiçek: Aslanağzı İhracata Başladı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:20:11. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Çiçek: Aslanağzı İhracata Başladı - Son Dakika
