Üye Girişi
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor - Son Dakika

Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor

08.11.2021 11:12
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SERVET TÜMER - Antalya'da 40 ülkeden 1500'e yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'ndan, bu yıl ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SERVET TÜMER - Antalya'da 40 ülkeden 1500'e yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'ndan, bu yıl ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

Türk ayakkabı sektörünün "küresel vitrini" olarak nitelendirilen fuar, 200 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ağırlıklı olarak yabancılara hitap eden fuar, Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 40 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl gerek ziyaretçi gerekse katılımcı firma açısından yüzde 100'lük bir artış yaşadıklarını belirten Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında ihracatçıların her türlü zorluğa göğüs gererek üretime ve ihracata devam ettiklerini kaydetti.

"Firmalarımız dünya pazarına hakim"

Fuarın da tüm dünyaya hitap ettiğini ve Türkiye'deki üreticilerin her pazara rahatlıkla uyum sağlayabildiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Birçok firmamız Avrupa'daki, Rusya'daki fuarlara katılıyor ve her iki tarafa da hazırlanmasını iyi biliyor. Çünkü Rusya'da, Azerbaycan'da satılan bir ürün Avrupa'da satılamıyor, aynı şekilde Avrupa pazarına giden bir ürün eski Doğu Bloku ülkelerinde satılmıyor. Firmalarımız dünya pazarına çok hakimler. Koleksiyonlarını gelecek ziyaretçinin isteği doğrultusunda hazırlayıp, sergiliyorlar."

Salgına rağmen ayakkabı ihracatında önemli ölçüde artış yaşadıklarını anlatan Demir, Çin'de tedarik zincirinde düşüş yaşandığını ve bu durumun kendilerini pozitif yönde etkilediğini bildirdi.

Fuardan ihracata 50 milyon dolarlık katkı

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın 10 yıldır ihracata önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demir, "Tamamen ihracata yönelik olan fuarımızın da ayakkabı sektörüne ciddi katkısı bulunuyor. En kötü dönemde fuarın 23-24 milyon dolarlık bir katkısı vardı, bu yıl ise 50 milyon doların üstünde bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Erkan Demir, Türkiye'deki ayakkabı sektörünün yoğun iş emeğini kullandığını ve el işçiliğinin ürünlere yansıtabildiğini kaydetti.

Ayakkabı sektörünün dünya pazarında etkin bir role sahip olduğunu ifade eden Demir, sektörün lojistik imkanları da en iyi şekilde kullanabildiğini belirtti. Coğrafi konum açısından da Türkiye'nin hızlı üretim yapıp, hızlı teslimatı gerçekleştirebilen bir ülke konumunda bulunduğunu aktaran Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki bir insan Çin'e en az 6 ay öncesinden sipariş vermesi lazım. Bizde ise bugün sipariş verse 15 gün sonra ürün hazır, 22'nci gün vitrinine koyabilir. Hem kalite hem model hem tasarım hem de hız bakımından gerçekten çok iyi noktadayız. Günün modasını çok iyi takip edip, günün renklerini, trendlerini yakalayıp, çok hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Dünya'da Türkiye kadar hızlı değişimi sağlayacak başka ülke yok."

Ayakkabı sektörünün her geçen yıl gelişme kaydettiğinin altını çizen Demir, daha önce usta ile çalışırken bugün tasarımcı ile özel koleksiyonlar ortaya koyduklarını ve daha geniş pazarlara açılabildiklerini söyledi.

Demir, birçok firmanın hedef ülkelere yönelik kendi koleksiyonlarını oluşturarak ihracatta ön safhalarda yer aldığını bildirdi.

Yabancı müşteriler ürünlerden memnun

Fuarı ziyaret eden Anna Rudiak, Ukrayna'dan geldiğini ve her yıl fuarı takip ettiklerini söyledi.

Türk ürünlerinden çok memnun kaldıklarını belirten Rudiak, "Burada çok kaliteli, renkli ve modern ayakkabıları bulabiliyoruz. Gece kıyafetinin altına, günlük hayatta her tarzda tasarımlar mevcut. Bir hayli alışveriş yaptım, severek giyeceğim." dedi.

Fuarda el işçiliğiyle hazırlanan ve üzerinde değerli taşların bulunduğu özel tasarım ayakkabıyı da deneyen Rudiak, ayakkabıyı çok rahat ve gösterişli bulduğunu dile getirdi.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı 10:50 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 10:22 Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021         
10:51
Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor         
10:48
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement