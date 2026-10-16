Antalya İbradı\'da yaz yağmurları incir rekoltesini 15 tondan 1 tona düşürdü

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyahı incirde hasat sezonunun sonuna gelindi. İklim ve hava şartlarının olumsuz etkilediği üretimde rekoltede düşüş yaşandığı bildirildi. Yaklaşık yüzde 93 oranında üretim kaybı yaşayan bir üretici, incirin kilogramını 80 ila 100 lira arasında sattığını söyledi.

Şenol Yavuz'a ait 25 yıllık incir bahçesinin bakımını yapan Mesut Şanlı, 180 ağacın bulunduğu bahçede bu yıl hava şartlarının etkisiyle yalnızca 1 ton ürün alabildiklerini söyledi.

"15 tonluk rekolte 1 tona düştü"

Geçmiş yıllarda yüksek verim elde ettiklerini belirten Mesut Şanlı, bu yıl ilk kez bu kadar büyük bir üretim kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Şanlı, "2024 yılında 180 ağacımızdan 15 ton ürün aldık. 2025 yılında ise 2 ton ürün alabildik. Ancak bu yıl ilk defa bu kadar büyük bir düşüş yaşadık. İklim ve hava şartlarından dolayı ancak 1 ton incir hasat edebildik. Gerçekten kötü bir sezon geçirdik. Hava şartları nedeniyle hasada yaklaşık bir ay geç başladık. Bir aylık hasat döneminin ardından artık hasadın sonuna geldik" dedi.

"Yaz yağmurları incirleri etkiledi"

İncirlerin ilkbaharda koruk dönemindeyken iyi geliştiğini anlatan Şanlı, yaz yağmurlarının ardından meyvelerin önemli bir bölümünün döküldüğünü söyledi.

Şanlı, "İlkbaharda incirlerimizin korukları çok iyiydi. Ancak yaz yağmurlarından sonra korukların büyük bölümü döküldü. Ağaçta kalan incirler ise daha kaliteli oldu. Buna rağmen ürün miktarımız çok azaldı. Bu sezon masraflarımızı ancak çıkarabildik" diye konuştu.

"Kimyasal ilaç kullanmadan yetiştiriliyor"

Yaklaşık 25 yıllık bahçede incirleri doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini belirten Şanlı, ağaçlara kimyasal ilaç vermediklerini ve yalnızca hayvan gübresi kullandıklarını ifade etti.

Hasat edilen incirlerin kalite ve büyüklüklerine göre ayrılarak kasalara iki farklı boyda dizildiğini anlatan Şanlı, birinci kalite incirlerin tanesinin 200 ila 250 gram ağırlığa ulaştığını kaydetti.

İncirlerin aromasının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Şanlı, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri ürünün kalitesine güvendiklerini söyledi.

Bu yıl hem rekolte kaybı hem de satış fiyatları nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini belirten Şanlı, ürünün ihracata gitmediğini ve iç piyasada da beklenen değeri bulamadığını dile getirdi.

"Hasatta sona gelindi"

Ürünlü Mahallesi'nde Bursa siyahı incir hasadında sona gelinirken, üreticiler gelecek sezon için hava şartlarının daha elverişli olmasını umut ediyor. Bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan incirde yaşanan rekolte kaybı, üreticinin gelirini de önemli ölçüde etkiledi.