Antalya, ITB Berlin Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya, ITB Berlin Fuarı'nda Tanıtılıyor

Antalya, ITB Berlin Fuarı\'nda Tanıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ITB Berlin Fuarı'nda Antalya'nın turizm potansiyelini artırmak için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin ve Antalya'nın temsilcileriyle birlikte uluslararası arenada Antalya'nın tanıtımını güçlendirecek çalışmalara devam ediyor.

05.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:39
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Fuarı'nda Antalya'yı tanıtıyor. Başkan Böcek, Türkiye'nin ve Antalya'nın gururu olan tüm sektör temsilcileriyle Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek adına önemli görüşmeler sağladıklarını söyledi.

Dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Fuarı açıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ITB Berlin Fuarı'na belediye başkanları, turizm sektör temsilcileriyle birlikte katılarak, Antalya'nın tanıtımına katkı sağlıyor. Başkan Muhittin Böcek, ITB Berlin Fuarı'nın ilk gününde Türkiye'nin farklı noktalarından fuara katılan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, kültür, turizm ve çevrenin başkenti Antalya'yı uluslararası arenada en güçlü şekilde tanıtıyor.

"Antalya'nın potansiyelini arttıracağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarda TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, "Turizmin kalbinin attığı bu büyük fuarda, Antalya'nın turizm potansiyelini daha da artırmak ve bölgemizin tanıtımını güçlendirmek adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya'mızın turizm sektöründe daha da güçlü bir konuma gelmesi için iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"Uluslararası arenada en güçlü şekilde tanıtıyoruz"

Başkan Muhittin Böcek, turizmin daha da güçlenmesini ve turist sayılarında yeni rekorlar kırılması hedefiyle çalıştıklarını söyleyerek, "Kent turizmine önemli katkı sağlayan turizm işletmelerimizin bu önemli fuardan en verimli şekilde faydalanmalarını temenni ediyorum. Sektörün ihtiyaçları ve karşılaştığı sorunların çözümü adına el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kültür, turizm ve çevrenin başkenti Antalya'mızı uluslararası arenada en güçlü şekilde tanıtıyoruz. Kentimizin eşsiz doğasını, tarihi mirasını ve turizmdeki yenilikçi vizyonunu tüm misafirlere anlatıyoruz. Turizmi sürdürülebilir kılarak yeni iş birliklerine kapı aralamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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