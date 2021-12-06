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Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor - Son Dakika

Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor

06.12.2021 12:02
Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın 11 aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.4'lük artışla 1 milyar 663 milyon dolara ulaştığını ve yeni rekor kırıldığını söyledi.

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın 11 aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.4'lük artışla 1 milyar 663 milyon dolara ulaştığını ve yeni rekor kırıldığını söyledi. Çandır, 941 milyon dolarla ihracatta en büyük paya sahip tarım sektörünün yıl sonunda ilk defa 1 milyar doları aşarak rekor kırmasını beklediklerini söyledi.

Pandemi sürecinde birçok sektörde yaşanan olumsuzluğa karşın ihracatta 2020'nin ardından 2021'de de büyüme devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerinin toplam ihracatı 2 milyar 285 milyon dolar olan 1 Ocak-30 Kasım 11 aylık süreçte Antalya ihracatı, tek başına 1.5 milyar dolar seviyesini aşarak, bölge illeri arasında açık farkla ihracat lideri oldu. Antalya ihracatında tarım sektörü ciddi paya sahip oldu.

370 MİLYON DOLARLIK ARTIŞATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın 2021 yılı 11 aylık döneminde, geçen yıla göre ihracatta yüzde 28.4 artışla 1 milyar 663 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Çandır, geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki gelir artışının 370 milyon dolar civarında gerçekleştiğini dile getirdi. Üç ana sektörde ihracat verilerini paylaşan Çandır, yüzde 33.6'lık artış ve 941 milyon dolarla ilk sıradaki tarım sektörünün 1 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Aralık ayı ihracatıyla tarım sektörünün 1 milyar dolar seviyesini aşmasını hedeflediğini belirten Çandır, "Tarım ihracatında Antalya ilk defa yıl sonu itibarıyla 1 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor bekliyoruz" dedi.TARIMIN PAYI YÜZDE 56.611 aylık toplam ihracatta ikinci sırada yüzde 17 artış ve 432 milyon dolarla sanayi, üçüncü sırada yüzde 30 artış ve 288 milyon dolarla madencilik sektörlerinin geldiğini belirten Çandır, "Tarım sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 3 büyüyerek yüzde 56.6'ya çıktı. Toplam ihracatta sanayinin payı geçen seneye göre yüzde 2 küçülerek yüzde 26.3'e düşerken, madencilik aynı düzeyde kalarak yüzde 17.1 oldu" diye konuştu.KASIM AYI İHRACATIKasım ayı ihracatının ise geçen yıla göre yüzde 11.6 artarak, 164 milyonu geçtiğini belirten Çandır, "Kasım ayında en çok ihracat yüzde 14 artış ve 92.4 milyon dolarla tarım sektöründe oldu. İkinci sanayi sektöründe yüzde 6 artışla 40.3 milyon dolar, üçüncü madencilikte yüzde 10 artışla 31.7 milyon dolar ihracat yapıldı. Kasım ayında tarımın ihracattaki payı yüzde 56, sanayinin yüzde 24.5, madenciliğin ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti" dedi.TARIMIN LİDERİ YAŞ MEYVE VE SEBZE İhracat lideri tarım sektöründe 11 ayda yüzde 13 artış ve 507 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörünün ilk sırada olduğunu belirten Çandır, süs bitkileri sektörünün yüzde 52 artışla 64.7 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün de yüzde 20 artışla 38 milyon doları aştığını kaydetti. Çandır, kasım ayında yaş meyve sebze ihracatının 52.3 milyon doları bulduğunu kaydetti.ANTALYA'NIN İHRACATTAKİ PAYI

Antalya'nın 11 aylık toplam ihracatta Türkiye'deki payıyla ilgili verileri de paylaşan Ali Çandır, "Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0.9'u Antalya'dan yapıldı. Türkiye toplam ihracatında Antalya'nın payı tarım ve gıda ihracatında yüzde 3.5, sanayi ihracatında yüzde 0.3, madencilikte yüzde 5.4 oldu. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 19'u, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 47.9'u Antalya'dan yapıldı" diye konuştu.


Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor
Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor

Antalya, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor - Son Dakika Ekonomi


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